Окупанти пригнали кадировців на південь України — дані Генштабу ЗСУ (мапи, відео)

Ворог продовжує атакувати на сході України, незважаючи на масштабний контрнаступ українських військових

Окупанти продовжують тероризувати українських громадян ракетними обстрілами та чинити опір звільненню української території від загарбників. І тому вони підтягують сили. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області було помічено підрозділ кадировців.

Генштаб повідомляє, що в ньому налічується до 1300 осіб, при цьому він сформований за національною ознакою. Наголошується також, що на цьому напрямі не вщухають обстріли вздовж лінії фронту.

Збройні сили повідомляють, що атаки окупантів вдалося відбити в районі Бахмута, зокрема біля самого міста, на околицях Зайцевого, Веселої Долини, Соледара, а також у напрямі Первомайського.

Карта атак на Бахмутському напрямку

Атака на Певомайське

Минулої доби військова авіація України завдала 33 ударів по складах боєприпасів та місцях скупчення окупантів. Сили ППО збили авіаракету та два безпілотники, а ракетники та артилеристи не лише вразили 18 пунктів управління та місць скупчення російських солдатів, ППО та РЕБ, але понад 20 складів із боєприпасами та паливом.

Зазначимо, що останніми днями звільнити вдалося майже тисячу квадратних км території, на деяких напрямках клин углиб захоплених земель до 50 км. На Харківщині повернуто під контроль України понад 30 населених пунктів.

Про просування українських військових раніше розповів головком ЗСУ Валерій Залужний. Також стали відомі деталі просування на Харківщині – українським захисникам протистоять близько 12 тисяч загарбників.