Українські військові можуть відрізати Ізюм: свіжі карти боїв в Україні

Ситуація на фронті змінюється блискавично — надходять повідомлення про просування військових

Український контрнаступ просувається на Харківщині і не тільки. Сумарно за останні дні вдалося звільнити велику кількість української території – рахунок наближається до 2500 кв. Українські військові продовжують наступ у бік Куп’янська та Ізюма та вживають заходів, щоб відрізати ізюмське угруповання росвійськ.

В Інституті вивчення війни зазначається, що ЗСУ зможуть зруйнувати російські позиції навколо Ізюма, якщо на північ і південь від міста відріжуть російські лінії сполучення. У такому разі буде можливість створити котел навколо Ізюму та обрушити більшу частину розпозицій на північному сході України.

Зазначається, що окупанти стягують сили на Харківщину. При цьому контрнаступ Сил оборони України йде з північного заходу, півночі, північного сходу та південного сходу на Ізюм. Також повідомляється про досягнення околиць Куп’янська, а також просування у бік Великого Бурлука. Українські військові могли просунутися на північ від Грушівки. Операції ЗСУ на півдні також продовжуються.

Карта боїв в Україні

Схід України

Російські війська намагалися просунутися у районі Бахмута. Також окупанти не залишають цілей просування в Авдіївці, а також у районі Піски-Первомайське. Повідомляється, що українські військові провели штурм на південний захід від Авдіївки напередодні.

Карта боїв на сході

Харків

росія стягує сили до Ізюма, намагаючись зупинити наступ Сил оборони України. При цьому окупанти зберігають можливість атаки на північ і північний схід від Харкова, зокрема, обстрілюють у районі Прудянки та інших населених пунктів.

Повідомляється, що українські військові досягли околиць Куп’янська і наступають на Ізюм із чотирьох сторін: північного заходу, півночі, північного сходу та південного сходу. Експерти очікують, що українським військовим вдасться перерізати лінії постачання росіян у цьому районі. Також повідомляється, що українські військові могли вийти до міста Оскол, це порушило б можливість військ Росії в Лимані підтримувати операції в Ізюмі.

Наразі українська артилерія контролює єдину дорогу, що веде до Ізюму. Це дозволить закрити міський бойовий простір, вважає військовий автор та колишній військовий США Чак Пфаррер.

Карта наступу ЗСУ на Ізюм

Частина джерел припускає, що українські військові могли просунутися на північ від Грушівки, на захід від Куп’янська у напрямку Великого Бурлука, це великий логістичний вузол.

Карта боїв у Харківській області

Південь України

Український контрнаступ на півдні продовжується. Українські військові не лише атакують переправи через Дніпро, а й склади окупантів, блокуючи російську логістику. Генштаб зберігає оперативне мовчання у цьому напрямі. Російські військові намагаються прикритись українцями на окупованій території, забороняючи залишати свої населені пункти. Відзначено три зони активності в Херсонській області — біля українських позицій на річці Інгулець, на північний захід від Херсона та на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської області.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія намагається поповнити сили на півдні, зігнавши на окуповані території кадировців. Тим часом, просування ЗСУ в Харківській області може стати переломним моментом у війні проти агресії росії.