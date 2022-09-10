6 справжніх цілей "спецоперації": у Зеленського висміяли кремль
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Чергові провали росії в Україні знову стали приводом для жартів
Реальними цілями російської "спецоперації" в Україні могло стати зовсім не те, про що заявляв кремль — іронічний пост на цю тему опублікував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
На своїй сторінці в Twitter Подоляк перерахував так звані "реальні цілі" повномасштабного російського вторгнення — тобто результати, до яких приведе розв'язана президентом росії володиром путіним агресивна війна проти України.
За словами радника керівника ОП, на раді безпеки у російській федерації забули озвучити такі плани, які, вочевидь, точно йдуть за планом:
- ліквідацію терористичних "лднр",
- повернення Криму до складу України,
- розширення Північноатлантичного альянсу,
- відмову від газової монополії в країнах Європейського союзу,
- руйнування економіки в росії,
- ізоляцію та залізну завісу від усього світу.
"Все йде за планом, випереджаючи графік", — саркастично написав Подоляк.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як в українському Міністерстві внутрішніх справ прокоментували російський терор всього світу завдяки захопленню Запорізької АЕС. Зокрема, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко пояснив, які цілі росія плекає на ЗАЕС.