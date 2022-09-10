6 справжніх цілей "спецоперації": у Зеленського висміяли кремль

Чергові провали росії в Україні знову стали приводом для жартів

Реальними цілями російської "спецоперації" в Україні могло стати зовсім не те, про що заявляв кремль — іронічний пост на цю тему опублікував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

На своїй сторінці в Twitter Подоляк перерахував так звані "реальні цілі" повномасштабного російського вторгнення — тобто результати, до яких приведе розв'язана президентом росії володиром путіним агресивна війна проти України.

За словами радника керівника ОП, на раді безпеки у російській федерації забули озвучити такі плани, які, вочевидь, точно йдуть за планом:

- ліквідацію терористичних "лднр",

- повернення Криму до складу України,

- розширення Північноатлантичного альянсу,

- відмову від газової монополії в країнах Європейського союзу,

- руйнування економіки в росії,

- ізоляцію та залізну завісу від усього світу.

"Все йде за планом, випереджаючи графік", — саркастично написав Подоляк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в українському Міністерстві внутрішніх справ прокоментували російський терор всього світу завдяки захопленню Запорізької АЕС. Зокрема, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко пояснив, які цілі росія плекає на ЗАЕС.