Окупанти завдадуть ударів у відповідь: експерт попередив про загрози наступу ЗСУ

Експерт розповів, як розгортатиметься контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ВСУ не завжди нагадуватиме те, що нині відбувається у Харківській області, і навіть там ЗСУ рано чи пізно доведеться зупинитися, щоб закріпитися на позиціях.

Таку думку в ефірі єдиного телемарафону новин висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. За його словами, контрнаступ розгортатиметься стрибками зі своїми підйомами та спадами.

"Цей етап тепер триватиме до кінця війни. Він буде довгим, зі змінним успіхом, не скрізь у нас виходитиме швидко, як це виходить зараз", — сказав він.

Експерт зазначив, що українські захисники змогли звільнити великий шмат території та рано чи пізно їм доведеться зупинитися, щоб закріпитися на позиціях, а також перегрупувати сили та підготуватися до контрударів росіян.

При цьому, за словами Жданова, контрудари будуть неодмінно, через що для ЗСУ важливо не розтягувати сили, щоб не допустити появи слабких ділянок.

Він також додав, що успішність контрнаступу багато в чому залежатиме від того, які резерви зможе пустити в дію Україна.

Як повідомлялося раніше, у суботу російські ЗМІ повідомили про те, що окупаційні війська залишили Ізюм у Харківській області. Крім того, з’являлася інформація, що росіян вибили з Куп’янська, а також із Лиману на Донеччині. Водночас голова Луганської ОВА натякнув на початок звільнення Лисичанська.