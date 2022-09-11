Боячись "котла" в Ізюмі, окупанти біжать із Харківщини та Луганщини: свіжі карти боїв

Російські загарбники втрачають позиції не лише під Ізюмом, а й набагато далі

Українські захисники за останні два тижні провели безліч карколомних операцій зі звільнення рідної землі, проте зупинятися на досягнутому не планують. Якщо цього ще не відбулося, то буквально протягом наступних 48 годин вони можуть відновити контроль над Ізюмом на Харківщині, а також значно просунутися вглиб Луганської області, раніше майже повністю окупованої росіянами.

Більше про те, що відбувається на фронті, розповіли аналітики Інституту вивчення війни (США). Як зазначають фахівці, ЗСУ успішно справляються із руйнуванням північної осі російського фронту, наводячи паніку як на солдатів армії супротивника, так і на кремлівських пропагандистів.

Напередодні в міноборони рф заявили, що ситуація на Ізюмському напрямі начебто повністю контрольована, а відступ російських військових — частина продуманого плану. Втім, інформаційне затишшя, яке було вельми тривалим після нищівного контрнаступу української армії, дає зрозуміти: у Кремлі просто не були готові до такого прориву оборони.

Нездатність російського керівництва визнати поразку викликає чимало невдоволення у російських "воєнкорів" та звичайних жителів. Поки вони обурюються у соцмережах, ЗСУ зуміли вийти на позиції в межах 15-25 кілометрів від північно-східного кордону Харківщини з рф. Також під контролем українців знаходиться західна частина Куп’янська та, ймовірно, околиці міст Ізюм та Лиман.

Намагаючись зламати опір, росіяни починають бути небезпечнішими на південному напрямку фронту. Вони зміцнюють свої передові позиції, хоча це не заважає українським захисникам знищувати їхню логістику та склади з боєприпасами, яких стає дедалі менше. Також ведуться спроби наземних атак поряд із Харковом, Бахмутом та Донецьком.

Карта боїв в Україні 11 вересня

Харківщина

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, за останні кілька днів наші бійці змогли звільнити від російської окупації близько 2000 квадратних кілометрів території. При цьому аналітики ISW оцінюють зусилля української армії набагато вище — понад 3000 кв.км за останні п’ять днів, починаючи з 6 вересня. Якщо це справді так, то подібні цифри вражають — це більше, ніж росії вдалося захопити у всіх своїх операціях, починаючи з квітня.

Карта боїв за Харків 11 вересня

Загалом ситуація у Харківській області досить цікава. Якщо ЗСУ ще не зуміли цього зробити, то буквально за наступні кілька діб таки відновлять контроль над Ізюмом, звідки масово втекли росіяни. Це зупинить просування окупантів на північний захід Донеччини вздовж траси Е40. Цим шляхом загарбники планували дістатись Слов’янська та Краматорська.

На околицях Ізюму ЗСУ було помічено ще ввечері 10 вересня. У цей час російські окупанти поспіхом намагалися забратися з міста, відступаючи на лівий берег Оскола. Шляхи до втечі для армії рф дуже тернисті, адже наші військові максимально спробували зіпсувати їм логістику.

Також повідомляється про успіхи українських бійців у напрямі Лимана та Великого Бурлука.

При цьому росіяни, лютуючи через проблеми на фронті, продовжують обстрілювати Харків і найближчі населені пункти з артилерії та крилатими ракетами.

Донбас

На Донеччині тривають обстріли Сіверська, а також дрібні наміри російських окупантів у напрямку Бахмута. Спроби атак під Майорськом, Зайцево та Веселою Долиною були успішно відбиті нашими захисниками.

Карта боїв на Донбасі 11 вересня

Крім цього, тривають бої поблизу Донецька. Росіяни обстрілюють передмістя, намагаючись звинуватити у нападі на мирних жителів українську армію. Також було здійснено спроби настання армії Росії під Первомайськом і Новомихайлівкою — обидві провалилися.

Більш пікантною є ситуація із Луганщиною. Цілком ймовірно, що починаючи з 10 вересня оборона загарбників у цьому регіоні "посипалася". Аналітики ISW зазначають, що ЗСУ вдалося захопити Білогорівку і навіть дістатися до околиць Лисичанська.

Південь України

На Запорізькому напрямку поки що особливих змін не спостерігається. Росіяни продовжують обстрілювати лінію розмежування, а також надсилати снаряди через Дніпро на територію Миколаївської та Дніпропетровської області. При цьому українці без відповіді ворога не залишають — зафіксовано удари по скупченнях сили противника у Пологах та Мелітополі.

Карта боїв на півдні України 11 вересня

Тим часом на Херсонщині тривають позиційні бої. В оперативному командуванні "Південь" підтверджують часткові успіхи наших військових у просуванні цим напрямом, проте ні конкретної дистанції, ні населених пунктів поки не озвучують. У Новій Каховці була знищена свіжа поромна переправа, яку для своїх потреб спорудили окупанти. Цілком імовірно, що загарбники настільки зневірилися, що спробують відновити міст на Каховській ГЕС.

Наразі найбільш активними є чотири зони на південній ділянці фронту: на захід від Херсона, в районі Снігурівки Миколаївської області, на південному сході від українських позицій на березі Інгульця, а також на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що зараз відбувається на Харківщині, на думку секретаря РНБО Олексія Данилова. Чиновник зазначив, що росіяни починають бездумно розкидатися технікою та особовим складом.

Також ми писали, в яких ще районах фронту ЗСУ ведуть свій переможний контрнаступ.