"Відчули смак крові": відомий волонтер розповів про стан бійців ЗСУ на Харківщині

Мотивація бійців ЗСУ зашкалює

Успіхи ЗСУ в Харківській області здивували не лише весь світ, а й самих військовослужбовців, які досягли суттєвих успіхів, не маючи переваги в артилерії та авіації.

Про це "Телеграфу" розповів засновник фонду "Повернись живим" та проєкту Ukrainian Witness Віталій Дейнега, які зазначив, що наші війська просуваються дуже швидко.

За його словами, на фронті стався кардинальний перелом, а самі українські військові не чекали, що росіяни посиплються так швидко.

Дейнега зазначає, що в українських захисників надхмарна мотивація і вони перевиконують отримані накази.

"Той час, який їм дають на відпочинок, вони не використовують і кидаються у бій, бо вони відчули смак крові, відчули кайф від звільнення своєї землі", — зазначив він.

Крім того, волонтер наголосив, що військові успіхи "поміняють усі", включаючи й темпи постачання зброї від Заходу.

Як повідомлялося раніше, масштабний контрнаступ ведеться нашими військовими на Херсонському та Харківському напрямках, і його результати вражають — з початку вересня понад 3000 кв. км повернуто під контроль України.

При цьому росіяни, що відступають, часто кидають свою техніку і боєприпаси, які переходять на потреби ЗСУ. Іноді знаходять і екзотичніші речі, як, наприклад, БПЛА "Орлан-10" з наземними станціями управління та повним набором технічної документації.