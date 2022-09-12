ЗСУ б’ють "у хвіст і гриву" загарбників на Півдні: знищено 40 окупантів, чотири танки та склад з боєприпасами

Обстановка в операційній зоні залишається складною, але контрольованою

Українські військові продовжують завдавати ворогові потужних ударів не лише в Харківській області, а й на Півдні країни, схиляючи його до нових "жестів доброї волі".

Протягом минулої доби ЗСУ знищили склад боєприпасів рашистів у Каховці, район зосередження ворожого озброєння та техніки, станцію РЕБ, живу силу та техніку росіян, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Обстановка в операційній зоні залишається складною, але контрольованою. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневу поразку позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого становища, маневрує військами, імітуючи прибуття резервів", — повідомили військові.

Повідомляється, що протягом бойового дня ворог завдав 19 авіаційних ударів уздовж лінії зіткнення, на що українські воїни відповіли лише трьома, але якими!

За даними військових, за минулий день втратив:

40 осіб особового складу;

4 танки;

4 одиниці броньованої техніки;

3 самохідні гаубиці "Мста-С";

склад боєприпасів в Каховка.

Фрагмент одного з боїв на півдні країни показав військор Андрій Цаплієнко.

Фрагмент бою на Півдні

Загалом ЗСУ просуваються вглиб тимчасово окупованих територій Миколаївської та Херсонської областей, проте Сили оборони вирішили поки що не озвучувати назви звільнених населених пунктів півдня України. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми не оголошуємо населені пункти для того, щоб утриматися від зайвої уваги ворога. Зокрема сьогоднішня ніч і перша половина дня дуже яскраво продемонстрували, що він посилює атаки на тому напрямку, де немає успіху на суші", — пояснила вона.

Представник ОК "Південь" підкреслила, що через провал на фронті російські окупанти завдають потужних ракетних ударів по цивільним жителям і обстрілюють цивільну інфраструктуру. Таким чином, окупанти намагаються продемонструвати, що вони все ще мають військову міць.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ворог втратив переправу в Новій Каховці і змушений відступати – сподіватимемося, що це стане стійкою тенденцією.