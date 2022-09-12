Посилення рф в Чорному морі, перемовини, загроза на Харківщині: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз

На ранок понеділка, 12 вересня, українців, як і раніше, здебільшого хвилює перебіг військових дій та контрнаступ проти росії.

"Телеграф" зібрав п’ять цікавих новин за вечір, ніч та ранок, які ви могли проспати.

Посилення рф в Чорному морі

росія після деякого затишшя різко посилила угруповання своїх кораблів у Чорному морі, — зараз у неї напоготові чотири великі десантні кораблі з 26 "Калібрами" на озброєнні, повідомляє оперативне командування "Південь".

Переговори з росією

Напередодні глава МЗС рф сергій лавров заявив про готовність до переговорів, — президент України Володимир Зеленський відповів йому, що бажання говорити з боку рф не спостерігається, тоді як міністр закордонних справ Дмитро Кулеба додав, що Україна говоритиме з росією тільки про відновлення територіальної цілісності.

рф може піти в нову атаку

Контрнаступ у Харківській області пройшов "набагато краще, ніж очікувалося", проте є ризик, що росіяни спробують повернути втрачені на цьому напрямі позиції, вважає міністр оборони Олексій Резніков. Так, на його думку, святкувати українцям ще зарано.

Греція вирішила не допомагати

Греція не має наміру відправляти в Україну ЗРК С-300 російського виробництва. Як заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, будь-яка підтримка України не повинна відбуватися шляхом послаблення оборони Греції.

Ядерний удар рф можливий чи ні?

Застосування росією ядерної зброї малоймовірне, тому що навряд чи президент рф путін і його оточення налаштовані на самогубство, — вважає екс-командувач армією США в Європі, генерал Бен Ходжес.

Зауважимо, що стежити за найважливішими новинами про війну в Україні ви також можете у нашій онлайн-трансляції: Війна — день 201: окупанти в паніці тікають від ЗСУ, але посилюють терор мирних жителів.