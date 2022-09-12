Посилення рф в Чорному морі, перемовини, загроза на Харківщині: 5 новин, які ви могли проспати
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Зібрали останні новини, які могли пройти повз
На ранок понеділка, 12 вересня, українців, як і раніше, здебільшого хвилює перебіг військових дій та контрнаступ проти росії.
"Телеграф" зібрав п’ять цікавих новин за вечір, ніч та ранок, які ви могли проспати.
Посилення рф в Чорному морі
росія після деякого затишшя різко посилила угруповання своїх кораблів у Чорному морі, — зараз у неї напоготові чотири великі десантні кораблі з 26 "Калібрами" на озброєнні, повідомляє оперативне командування "Південь".
Переговори з росією
Напередодні глава МЗС рф сергій лавров заявив про готовність до переговорів, — президент України Володимир Зеленський відповів йому, що бажання говорити з боку рф не спостерігається, тоді як міністр закордонних справ Дмитро Кулеба додав, що Україна говоритиме з росією тільки про відновлення територіальної цілісності.
рф може піти в нову атаку
Контрнаступ у Харківській області пройшов "набагато краще, ніж очікувалося", проте є ризик, що росіяни спробують повернути втрачені на цьому напрямі позиції, вважає міністр оборони Олексій Резніков. Так, на його думку, святкувати українцям ще зарано.
Греція вирішила не допомагати
Греція не має наміру відправляти в Україну ЗРК С-300 російського виробництва. Як заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, будь-яка підтримка України не повинна відбуватися шляхом послаблення оборони Греції.
Ядерний удар рф можливий чи ні?
Застосування росією ядерної зброї малоймовірне, тому що навряд чи президент рф путін і його оточення налаштовані на самогубство, — вважає екс-командувач армією США в Європі, генерал Бен Ходжес.
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