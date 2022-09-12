Нова лінія фронту в Харківській області та спроби рф атак у відповідь: свіжі карти боїв

ЗСУ все далі відсувають російських окупантів, хоча рф намагається бити на донецькому напрямку

Завдяки стрімкому контрнаступу українській армії вдалося повернути контроль над майже всією Харківською областю. А повернення міста Ізюм перекреслило плани окупантів на захоплення Донецької області у її адміністративних межах. Є певні успіхи і на Півдні країни.

Більше про те, що відбувається на фронті, розповіли аналітики Інституту вивчення війни (США). На думку фахівців, Україна зламала хід війни на свою користь. Більше того, одночасні успіхи і на харківському, і на херсонському напрямках ставлять агресора перед справжньою дилемою.

У звіті йдеться, що продовження контрнаступу, ймовірно, не призведе до закінчення війни. Кампанія на північному сході України врешті-решт завершиться, після чого росіяни можуть збудувати оборону і навіть піти на локальні контратаки. Тому є ймовірність, що Збройним Силам України потрібно буде проводити нові контрнаступні операції, щоб завершити звільнення окупованої рф території. В Інституті прогнозують, що, ймовірно, воєнні дії продовжаться до 2023 року. У будь-якому разі аналітики визнали, що Україна переламала хід війни на свою користь.

Мапа боїв в Україні. Фото: iswresearch.org

Харківська область

ЗСУ грамотно спланували військові операції та максимально використовували західне озброєння, у тому числі HIMARS, завдяки чому вдалося звільнити майже весь регіон. В результаті українські сили просунулися до Вовчанська та Великого Бурлука, на південь від міжнародного кордону. Відкрите медійне обговорення планів щодо контрнаступу на півдні дещо відвернули противника про підготовку боїв за Харківську область.

Повернення під контроль України Ізюму – найважливіший успіх, оскільки заважає планам росії на Луганську та Донецьку області. Більше того, успіх України в Ізюмі ставить під загрозу початковий план російської кампанії на цьому етапі війни та свідчить про те, що просування росіян до Бахмута, якщо воно станеться, навряд чи щось вирішить. Що ще важливо, блискучий контрнаступ у Харківській області шкодить відносинам кремля з міноборони рф і віддаляє путіна від вищого військового командування. Крім того, реванш українських захисників викликав шквал невдоволення російських блогерів та чиновників, у тому числі Рамзан Кадиров, які звинувачують російське міноборони у невдачах на передовій.

На думку аналітиків, росії, ймовірно, не вистачає резервних сил, щоб завершити формування нової лінії оборони вздовж річки Оскіл. Швидше за все окупантам доведеться відвести сили та встановити оборонні рубежі на схід від річки. Хоча російські загарбники визначили річку Оскіл, що протікає від Куп’янська до Ізюму, як нову лінію фронту після "перегрупування".

Карта боїв у Харківській області. Фото: iswresearch.org

Донбас

Позиція росіян навколо Ізюму загрожувала українським захисникам Слов’янська та зберігала для окупанта можливість атакувати північні ділянки дуги. Після повернення Ізюма у росіян обмежені можливості для маневрів. Російські сили провели обмежені наземні атаки у районі Авдіївки та Бахмута. Але захоплення Бахмута малоймовірне. Тобто російські наступальні операції, що продовжуються на донецькому напрямку, втрачають реальне оперативне значення для Москви, а тільки виснажують і без того їх вкрай обмежений бойовий резерв.

Карта боїв у Донецькій області. Фото: iswresearch.org

Південь

Контрнаступ у напрямку Херсона триває: є успіхи у кількох важливих точках на західному березі Дніпра, перерізані два мости через річку, росіяни залишаються без шляхів постачання через баржу та понтонний пором. ЗСУ ведуть позиційні бої вздовж лінії на передовій та за день виконали понад 130 вогневих вильотів. Завдано 28 великих ударів.

Карта боїв на херсонському напрямку. Фото: iswresearch.org

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ продовжують завдавати ударів по окупантах у південній частині України. Знову було знищено склад боєприпасів росіян у Каховці, район зосередження ворожого озброєння та техніки, станція РЕБ, жива сила і техніка.