Ракетний удар по електростанціях – як підготуватися до відсутності світла, корисний лайфхак

Як бути готовим до відсутності світла, газу та тепла

У відповідь на розгром своїх сил у Харківській області окупанти ввечері 11 вересня завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури, результатом чого стало відключення світла в частині України.

Екс-журналіст та PR-фахівець Сергій Сироватко на своїй сторінці в соцмережі Facebook дав поради з особистого досвіду що робити, щоб відключення світла та інших комунальних послуг не застало зненацька.

Насамперед, за його словами, навряд чи світла не буде більше, ніж 24 години, тобто ваше завдання протриматися цей час. Це можна зробити за допомогою зарядної станції, що може коштувати від 500 до 1000 доларів. З потужністю цієї станції від 0,6 кіловат/год і збільшенням при необхідності до 1,2 кіловат/год з головою вистачає більшість приладів — зарядку телефонів, ноутбуків, розетку для модему, чайника, праски, світильників.

"Телефон від зарядної станції EcoFlow можна зарядити 150 разів, макбук 15 разів, світильник горить 30 годин, модем працює три доби. Електроприлади — залежно від їхньої потужності", — зазначає Сироватка.

На випадок відключення газу для приготування їжі, найекономніше придбати портативний газовий пальник за 30 доларів і до них газові балончики по 2 долари за штуку.

"Одного балончика вистачає на 2 години роботи однієї конфорки. Цього достатньо для приготування або розігріву їжі на добу. Купив ящик із 40 балончиків і склав на балкон", — пише екс-журналіст.

У разі зникнення опалення на добу найпростіше буде купити електропростирадла за 20 доларів та електроковдри за 40 доларів. Для їхньої зарядки має вистачити зарядної станції.

Якщо світла немає більше доби, Сироватка рекомендує придбати бензиновий генератор. Щоправда, для квартири це не найкраще рішення. Куди ефективніше купити бензиновий або дизельний генератор для приватного будинку.