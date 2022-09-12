"Народний дрон" чи PD-2: українські безпілотники можуть заповнити небо над окупантами після загибелі російських "Орланів"

Після захоплення техдокументації на дрони Росії, їх БПЛА можуть закінчитися

У ході розгрому окупантів на Харківщині ЗСУ вдалося захопити у вигляді трофею один із наймасовіших безпілотників ворога – "Орлан-10". За словами блогера та провідного українського YouTube-каналу InfoCar Павла Кашчука, захоплення комплексу в цілому стані з техдокументацією дозволить успішніше боротися з даними БПЛА і в перспективі їх знищити.

"Телеграф" розбирався, чому "Орлан-10" став наймасовішим російським дроном і який український безпілотник може замінити його в небі, але вже для знищення окупантів.

"Орлан-10" — наймасовіший і корупційний у Росії

Цей вид БПЛА був прийнятий на озброєнні в Росії в 2010 році і став наймасовішим (не менше 1000 одиниць) дроном, чия функція — розвідка цілей для артилерії, протягом польоту більше 10 годин.

"Орлан-10" вагою близько 15 кілограмів здатний розвивати максимальну швидкість до 150 км/год та крейсерську – 90 км, підніматися на висоти до 5 000 метрів, а максимальна дальність польоту становить до 600 кілометрів.

Дійсно непогані характеристики БПЛА, привернули увагу військових Росії ще й низькою ціною — близько 160 тисяч доларів (у 2013 році) за комплекс з двох дронів, запчастин до них, з пусковою установкою та станцією управління.

Щоправда, згодом ціна на комплекс зросла вдесятеро – до 50 мільйонів російських рублів. А вже 2022 року силовики країни-окупанта встановили, що виробник "Орланов" просто підкуповував держчиновників, щоб ціна на дрон зростала, при цьому особливо не покращуючи його показники.

Тепер же з потраплянням до рук ЗСУ техдокументації щодо "Орлану-10", їхня цінність стає ще більш сумнівною.

"Народний дрон" замість "Орлана"

Місце "Орланів" у небі, але вже з метою наведення української артилерії на голови окупантів може зайняти український дрон PD-2 (People’s Drone), виробництва компанії "Укрспецсистемс".

Вітчизняний безпілотник помітно важчий за російський – до 55 кг. Проте здатний нести 14 кг корисного навантаження замість 5 у "Орлана", має максимальну швидкість в 140 км/год і 100 км — крейсерської. Крім того, має 1000 км. дальності на тих же 5000 метрах висоти. Щоправда, у повітрі PD-2 може триматися максимум 12 годин – велика маса та двигун вимагають більшої витрати палива.

Як згадує для "Форбс-Україна" заступник директора з розвитку "Укрспецсистемс" Ігор Маслов, історія компанії розпочалася у 2014 році з 10 осіб, які вклали у потрібну для країни справу особисті заощадження.

БПЛА PD-2 активно закуповується для потреб ЗСУ. Так, лише фонд "Повернися живим" купив 10 комплексів PD-2 на $8,5 млн. Є компанія і експортні контракти.

Величезні втрати та недосконалість власних дронів змусили окупантів купувати БПЛА в Ірані.