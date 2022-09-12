Зеленський розповів, без чиєї допомоги Україна не зможе повернути території

За словами президента, США — лідери у підтримці України

За останній тиждень Сили оборони України досягли суттєвого прориву одразу на кількох напрямках фронту — мова про Харківщину, де було звільнено від російських окупантів десятки населених пунктів, та Херсонщину, де завдяки контрнаступу ЗСУ звільнили 500 квадратних кілометрів нашої території. Усі ці здобутки наших військових не були б такими масштабними, якби не підтримка з боку США.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналісту CNN Фаріду Закарії. Кадри розмови опублікували в офіційному Telegram-каналі глави держави.

"По-перше, я б хотів зазначити, що я вдячний президенту Байдену та його адміністрації. І Конгресу США. Двопалатній та двопартійній підтримці, тому що, в цілому, ви абсолютно праві, вони лідери щодо обсягів підтримки України. Без них нам повернути свою землю не вдасться. Я це абсолютно розумію, тому дуже відкритий у цьому", — заявив Зеленський.

При цьому він додав, що помічає меседжі, що представники Республіканської партії втрачають інтерес до підтримки України, однак президент України сподівається, що у Конгресі США збережеться двопартійна підтримка України.

"Я хочу вірити, що все-таки двопартійна підтримка залишиться. Для нас це дуже важливо. Ви знаєте, як ми реагуємо. Ми воюємо, і нехай мене пробачать ті чи інші політики, ми не можемо дати можливості світу послабити підтримку для України, тому що Росія може тоді виграти цю боротьбу і це буде трагедія 21 сторіччя", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що днями стало відомо, що українська армія отримає від США чергове важливе озброєння, яке допоможе ЗСУ швидше звільнити захоплені росіянами території. Йдеться про надточні снаряди M982 Excalibur, на закупівлю яких Вашингтон планує витратити мільйони доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Джо Байден схвалив новий великий пакет військової допомоги Україні у розмірі 675 мільйонів доларів.