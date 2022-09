Росіяни будуть закріплюватись і навіть контратакувати: західні аналітики попередили про реакцію окупантів на наступ ЗСУ

Війна в цьому розі не завершиться, прогнозують західні аналітики

За останні три дні українська армія на Харківщині просунулася вглиб до 50 км, звільнивши понад 30 населених пунктів. Таким чином українські сили деокупували 3000 квадратних кілометрів за останній тиждень. Це більше ніж захопила рф за всі свої операції від початку квітня.

По інтерактивній карті Institute for the Study of War ми проаналізували, як ЗСУ завдавали поразки росії, відвоювавши майже всю Харківську область за декілька днів. Наразі на визволених територіях проводяться стабілізаційні заходи.

8 вересня наші захисники опублікували фото та відео з Балаклії. Місто, що 6 місяців перебувало в окупації рф, стало першим, звільнення якого підтвердив Володимир Зеленський.

Фото зі звільненої Балаклії

З офіційно оголошених звільнених територій є Волохів Яр. У мережі шириться багато відеоматеріалів, на яких майорить український прапор й в інших населених пунктах. Таким чином звільнені від окупантів два села на північ Балаклії — Борщівка та Іванівка.

"Український успіх став результатом вмілого планування та проведення кампанії. Ми можемо відмітити також зусилля з максимізації впливу західних систем зброї, таких як HIMARS." — написали експерти ISW.

Також звільнено Куп’янськ, зачищено територію у Шевченковому.

Пізніше, українські воїни поділилися кадрами зі звільненого Ізюму.

(У відео присутня ненормативна лексика)

Поразку у битві за місто підтвердив "перший заступник міністра інформації днр" Данило Безносов.

"Так, ми пішли з Ізюму, як і з деяких інших населених пунктів Харківського напрямку. Звичайно, це погано. Це результат помилок високого командування. Але не потрібно шукати в цьому прихованих смислів. Просто, воюємо, як вміємо. Десь краще, десь гірше. Головне – визнати помилки та зробити правильні висновки", — сказав Безсонов.

Загалом можна констатувати, що повернення Україною Ізюма поклало край перспективі досягнення росією своїх заявлених цілей, зокрема захопленню всієї Донецької області. Це є найвизначнішим військовим досягненням України після перемоги в березневій битві під Києвом. Таким чином це усунуло російське просування на північному заході Донецької області вздовж траси Е40, яку російські окупанти намагалися використовувати для обходу позицій ЗСУ на лінії Слов’янськ — Краматорськ.

Просування ЗСУ на схід

Такий хід подій безперечно впливає на користь України. Втім святкувати перемогу ще зарано. У ISW зазначають, що станом на 11 вересня, було оголошено, що нинішній контрнаступ не завершить війну найближчим часом.

"Кампанія на північному сході України в кінцевому підсумку досягне кульмінації, що дозволить росіянам відновити міцну лінію оборони і, можливо, навіть провести локалізовані контратаки. Щоб завершити звільнення окупованої Росією території, Україні доведеться продовжувати наступні контрнаступальні операції. Ймовірно, війна затягнеться до 2023 року", — прогнозують експерти ISW.

Як повідомлялося, радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що фаза швидкого просування ЗСУ завершилася і перейшла у фазу закріплення на нових позиціях.