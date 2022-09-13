Окупанти отримали наказ домовлятися з ЗСУ: генерал розповів подробиці

Бойовий дух російських офіцерів дуже низький

На півдні України збройні сили нашої країни під час контрнаступу просунули фронт на 12 кілометрів та звільнили близько 500 квадратних кілометрів території. Через низький бойовий дух окупантам було наказано намагатися вийти на діалог із ЗСУ.

Як розповів генерал Дмитро Марченко у коментарі "Суспільному", за останні два тижні на цій ділянці фронту вдалося повернути під український контроль 13 населених пунктів.

Крім того, він зазначив, що згідно з даними ГУР Міноборони, офіцери підрозділів противника пригнічені.

"Наскільки нам відомо, їм дали команду не відкривати вогонь, а проводити переговори з українськими військовими та звільняти окуповані території", — сказав він.

При цьому, за словами генерала, всього за два тижні на півдні було знищено понад 1,8 тисячі окупантів, 120 танків, 130 артилерійських систем і понад 20 РСЗВ.

Як повідомлялося раніше, в оперативному командуванні "Південь" раніше повідомляли, що ЗСУ почали отримувати від окупантів пропозиції щодо здачі та переходу під егіду міжнародного гуманітарного права.