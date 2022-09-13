Втеча військових рф та загострення у Вірменії з Азербайджаном: 5 новин, які ви могли проспати
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Зібрали останні новини, які могли пройти повз
На ранок вівторка, 13 вересня, Україна продовжує низку перемог на фронті, навіть є певні покращення ситуації на Запорізькій АЕС, однак і знову загострюється конфлікт Вірменії та Азербайджану.
"Телеграф" зібрав цікаві новини за ніч та ранок, які Ви могли проспати.
росія дає задню
Більшість російських військ, що відступили з Харківської області, перейшли через кордон і перебувають на території росії, повідомляє чиновник Пентагону для CNN.
Тим часом генерал Дмитро Марченко стверджує, що через низький бойовий дух окупантам на півдні дали команду не відкривати вогонь, а проводити переговори з українськими військовими.
Ситуація в Чорному морі загострюється
росія знову збільшила кількість ракет, що є напоготові в Чорному морі, — зараз на озброєнні агресора там 30 "Калібрів", повідомляє оперативне командування "Південь".
Азербайджан та Вірменія
У Азербайджану з Вірменією нове загострення на кордоні, — держави обмінялися провокаціями, обстрілами і звинуваченнями, а вірменський прем’єр Пашинян майже відразу зателефонував президенту росії володимиру путіну, після чого вирішили просити допомоги ОДКБ і рф.
Ситуація на Запорізькій АЕС
МАГАТЕ повідомляє, що вдалося успішно відновити ще одну лінію електропередач на ЗАЕС, що дозволить проводити безпечне охолодження реакторів на станції, — раніше в робочому стані була лише одна лінія з української мережі, у разі її виходу з ладу довелося б використовувати генератори.
І переможне
ЗСУ вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів нашої землі від окупантів, – повідомив у нічному зверненні президент Володимир Зеленський.
Оперативно за головними подіями на фронті 13 вересня можете стежити у нашій трансляції: Війна – день 202: ЗСУ продовжують розвивати наступ, але росіяни посилюють опір.