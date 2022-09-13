Втеча військових рф та загострення у Вірменії з Азербайджаном: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз

На ранок вівторка, 13 вересня, Україна продовжує низку перемог на фронті, навіть є певні покращення ситуації на Запорізькій АЕС, однак і знову загострюється конфлікт Вірменії та Азербайджану.

"Телеграф" зібрав цікаві новини за ніч та ранок, які Ви могли проспати.

росія дає задню

Більшість російських військ, що відступили з Харківської області, перейшли через кордон і перебувають на території росії, повідомляє чиновник Пентагону для CNN.

Тим часом генерал Дмитро Марченко стверджує, що через низький бойовий дух окупантам на півдні дали команду не відкривати вогонь, а проводити переговори з українськими військовими.

Ситуація в Чорному морі загострюється

росія знову збільшила кількість ракет, що є напоготові в Чорному морі, — зараз на озброєнні агресора там 30 "Калібрів", повідомляє оперативне командування "Південь".

Азербайджан та Вірменія

У Азербайджану з Вірменією нове загострення на кордоні, — держави обмінялися провокаціями, обстрілами і звинуваченнями, а вірменський прем’єр Пашинян майже відразу зателефонував президенту росії володимиру путіну, після чого вирішили просити допомоги ОДКБ і рф.

Ситуація на Запорізькій АЕС

МАГАТЕ повідомляє, що вдалося успішно відновити ще одну лінію електропередач на ЗАЕС, що дозволить проводити безпечне охолодження реакторів на станції, — раніше в робочому стані була лише одна лінія з української мережі, у разі її виходу з ладу довелося б використовувати генератори.

І переможне

ЗСУ вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів нашої землі від окупантів, – повідомив у нічному зверненні президент Володимир Зеленський.

Карта бойових дій в Україні на 13.09.2022

Оперативно за головними подіями на фронті 13 вересня можете стежити у нашій трансляції: Війна – день 202: ЗСУ продовжують розвивати наступ, але росіяни посилюють опір.