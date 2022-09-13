ЗСУ знищили, ймовірно, перший іранський безпілотник рф: чим він особливий (фото)

Ефективна дальність дії цих дронів може досягати до 2 тисяч кілометрів

У небі над Харківською областю, неподалік нещодавно деокупованого селища Куп'янськ, українські Збройні сили, ймовірно, вперше збили іранський ударний безпілотний літальний апарат.

Відповідну інформацію у вівторок, 13 вересня, повідомили у телеграм-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, відзначивши, що згідно з аналізом зовнішнього вигляду елементів крила "демілітаризованого" БПЛА можна зробити висновок, що українські захисники вперше з дня повномасштабного вторгнення росії ліквідували іранський далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136.

У небі над Харківщиною збито іранський БПЛА

Варто відзначити, що точної характеристики Shahed-136 отримати не вдалося, проте на Заході стверджують, що ефективна дальність дії цього безпілотника може сягнути цілей на відстані до 2 тисяч кілометрів. Деякі припущення говорять про те, що реальна дальність польоту боєприпасів сягає відстані до 2,5 тисяч кілометрів. Проте для такої моделі дрона-камікадзе, вага якого близько 200 кілограмів, розмахом крил у 2,5 метра та 50-сильним таке твердження виглядає досить спірним. Цей БпЛА здатний нести на борту 4-8 ракет або таку ж кількість бомб. Заявлена автономність польоту дрона становить 24 години. Безпілотник може підійматися на висоту до 7,5 кілометрів із крейсерською у швидкість 150 км/год.

Також додамо, що двигун MD 550 можна придбати навіть на сайті AliExpress, а враховуючи те, що Іран є підсанкційною країною, то ймовірно, що й інші деталі дрона можна віднести до цивільних.

Що стосується засобів наведення, то Shahed-136, скоріше за все оснащений лише супутниковою навігацією цивільного класу. Це означає, що завдавати ударів він може виключно по стаціонарних об'єктах.

ЗСУ під Куп’янськом, ймовірно, знищили ударний іранський безпілотник

Раніше "Телеграф" повідомляв, як нещодавно Збройні українські сили "демілітаризували" два російських безпілотники, сучасний штурмовик Су-25, а також потужний вертоліт "Алігатор" у небі над Харківською та херсонською областями.