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Іранський Shahed 136 став російською "Геранью М214": які ще дрони росія може застосувати проти ЗСУ

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Shahed 136 він же "Герань М214"
Shahed 136 він же "Герань М214"

Окупанти можуть використовувати проти України одразу до 4 типів БПЛА, отриманих від Ірану.

У вівторок, 13 вересня, у ТГ-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили про знищення у небі над Харківською областю першого іранського безпілотника Shahed 136.

Це не є особливою новиною, оскільки ще в серпні Washington Post повідомляв, що Іран поставив росії партію БПЛА Mohajer-6 і Shahed. А вже у вересні іранське агентство новин Kayhan повідомило про продаж БПЛА неназваній іноземній країні.

Цікаво, що на фото маркування збитого БПЛА позначена як "М214 Герань", але дрону з такою назвою немає ні на озброєнні росії, ні взагалі в природі. Тобто окупанти постаралися приховати факт купівлі БПЛА у країни, офіційно визнаної США спонсором світового тероризму і тому надали неіснуючі номери, маркування та назву.

Іранські "Шахеди" для Росії

Дрони серії Shahed є ударними дронами, хоча і в перекладі з арабської їхню назву можна перекласти як "спостерігач".

Так, Shahed 136 несе від 4 до 8 ракет або бомб і може перебувати в повітрі до 24 годин з дальністю дії до 2000 кілометрів, щоправда, точних даних про цю модель немає.

Більш рання модель безпілотника Shahed-129 є неліцензійною копією американського БПЛА американського MQ-1 Predator (Хижак) і має трохи гірші характеристики – не більше 4 керованих бомб і дальність 1700 км. Але і цей дрон може перебувати в небі до 24 години.

Останнім на даний момент БПЛА серії Shahed є ударний дрон Shahed-191, що поступається за бойовими можливостями моделям з індексами 129 і 136 – всього 2 ракети, 1500 кілометрів дальності та не більше 5 годин у повітрі. Правда при цьому швидкість дрону становить близько 300 км на годину, проти 150 км у інших безпілотників цієї серії.

Для розвідки підійдуть Mohajer-6

Крім ударних дронів, основною метою для яких очевидно стануть РСЗВ HIMARS, росія може використовувати більш універсальні іранські дрони Mohajer-6, які можуть як вести розвідку в повітрі, так і завдати удару ракетами. Щоправда, всі 4 боєприпаси будуть досить малокаліберними, оскільки нести безпілотник може не більше 100 кг корисної ваги.

При цьому дальність дії БПЛА Mohajer-6 обмежена всього 200 кілометрами, що робить його таки не найкращим варіантом для завдання ударів по тилових позиціях ЗСУ та РСЗВ HIMARS.

За час війни з росії з 2014 року Україна також налагодила виробництво власних БПЛА, які можуть замінити в повітрі дрони окупантів, які звідти поступово вибивають, та послужити надійним засобом розвідки для ЗСУ.

Теги:
#Зброя #Військова техніка #БПЛА #Війна з РФ