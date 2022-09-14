Війна — день 203: наступ ЗСУ на Харківщині та Херсонщині, гарантії безпеки Україні

Оперативно про головне 14 вересня

Широкомасштабне вторгнення рф в Україну триває ось уже 203 дні. Головною темою на фронті залишається наступ ЗСУ на Харківщині, де за останній час українські сили оборони звільнили 300 населених пунктів. До речі, ЗСУ ведуть наступальну операцію і на Херсонщині. У США вважають, що росіяни продовжать відступати, а британська розвідка повідомила, що ЗСУ розбили російські сили, призначені для війни з НАТО. На політичному фронті глава Офісу президента Андрій Єрмак представив проєкт щодо гарантій безпеки для України, що викликало істерику в росії.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 14 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

1:00 Контрнаступ ЗСУ поки що перебуває на початковій стадії, а все головне ще попереду. Саме так прокоментував бойові дії держсекретар США Ентоні Блінкен

00:00 МВФ розглядає можливість повернення свого постійного представника до Києва, повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

З даними за 11 вересня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 200: росіяни тікають від ЗСУ, Запорізьку АЕС зупинено".

Що відбувалося в Україні 12 вересня читайте у трансляції: "Війна — день 201: окупанти в паніці тікають від ЗСУ, але посилюють терор мирних жителів".

Нагадаємо, про події 13 вересня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 202: ЗСУ продовжують розвивати наступ, але росіяни посилюють опір".