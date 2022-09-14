Потужна допомога Заходу та файні звістки з Півдня України: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

На ранок середи, 14 вересня, надходять приємні звістки про успіхи Збройних сил України, а також допомогу з боку західних партнерів.

"Телеграф" зібрав докупи найцікавіші новини ночі та ранку, які Ви могли проспати.

Допомога Заходу не припиняється

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет оборонної допомоги для України. Інформація щодо нього з'явиться найближчими днями, повідомляє координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Також невдовзі країнам ЄС буде запропоновано надати нове фінансування на постачання озброєнь Україні, — голова дипломатії Жозеп Боррель.

Тим часом Данія за прикладом Британії проведе в себе навчання українських військових, каже голова данського Міноборони Мортен Бедскоу.

А Австрія збудує та обладнає в Україні три медичні заклади вартістю в 600 мільйонів євро.

ЗСУ — красунчики

Президент США Джо Байден заявив, що ЗСУ досягли "значного прогресу", хоча попереду ще й довгий шлях.

Тим часом американський Пентагон додає, що успіх України в контрнаступі став несподіванкою для росіян, проте США з самого початку бачили здатність українців адаптуватися та по максимуму використовувати наявні ресурси,

росія підступна

рф з 2014 року таємно перерахувала понад 300 млн доларів партіям більш ніж у 20 країнах на чотирьох континентах з метою впливу на внутрішньополітичні процеси, і планувала перерахувати ще сотні мільйонів, — повідомляє CNN з посиланням на посадовця адміністрації США, який володіє відповідними даними розвідслужб.

Криза в Європі

В Парижі вирішили скоротити час освітлення Ейфелевої вежі, тепер ілюмінація вимикатиметься о 23:45 (раніше працювала до 01:00), також вимикатимуть раніше освітлення будівель мерії Парижа та районних органів влади, вежі Сен-Жак, муніципальних музеїв, знизять на один градус температуру в міських басейнах та громадських будівлях.

Файні звістки з півдня

Експерти відновили всі три лінії електропередач на Запорізьку АЕС (вони всі були виведені з ладу, потім відремонтували одну, а вчора стало відомо, що працюють вже дві), також відновлено електропостачання в Енергодарі, — повідомляє МАГАТЕ.

Також мер Мелітополя Іван Федоров інформує, що російські окупанти тікають з міста та регіону в цілому в напрямку Криму.

Щоб оперативно слідкувати за подіями на фронті, читайте нашу онлайн-трансляцію — Війна — день 203: наступ ЗСУ на Харківщині та Херсонщині, гарантії безпеки Україні.