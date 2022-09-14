Через понад пів року війни з Україною, козак все ще залишається на своїй посаді у рф

Уродженець України дмитро козак, який є заступником глави адміністрації російського президента, до повномасштабного вторгнення рф в Україну нібито намагався переконати володимира путіна в тому, що досяг угоди з Києвом щодо його відмови від вступу до НАТО, тож ескалація не потрібна. Проте кремлівський лідер не дослухався до свого підлеглого і все ж розпочав так звану "спецоперацію".

Як повідомляє Reuters, козак обговорював із путіним попередню угоду з Україною, котра б "задовольнила вимогу російської федерації щодо відмови Києва вступати до НАТО".

Видання зазначає, що представник адміністрації російського лідера на той момент мав хороші можливості для того, аби провести з Україною переговори з приводу мирної угоди, адже з 2020 року саме володимир путін надав йому право вести перемовини стосовно бойових дій на сході.

Крім того, козак був присутній на засіданні ради безпеки, яке проходило за три дні до повномасштабного вторгнення рф. Камерам державного телебачення вдалося записати шматок діалогу з російським президентом, де той розповідав про свої цілі щодо офіційного визнання псевдореспублік "лнр" і "днр".

Водночас камери не зафіксували висловлювання козака про те, що він проти будь-яких кроків росії стосовно подальшої ескалації ситуації з Україною. Про це виданню повідомили особи, які є близькими до керівництва рф. Одній з них вдалося дізнатися про це від людей, які були присутніми на зборах.

Однак кремлівський диктатор козака не послухав і все ж прийняв рішення повномасштабно піти війною на Україну.

Варто також відзначити, що, попри все вищевикладене, дмитро козак дотепер перебуває на посаді заступника глави адміністрації президента росії. Проте, згідно з даними джерел, його відсторонила від питань, які стосуються України.

"Наскільки ми бачимо, Козака ніде не видно", – зазначають джерела.

У росії вже встигли відреагувати на матеріал Reuters. Зокрема речник лідера кремля дмитро пєсков спростував інформацію щодо наявності проєкту угоди між москвою та Києвом до повномасштабного вторгнення.

"Це абсолютно не має нічого спільного з реальністю. Нічого подібного не було. Це абсолютно неправильна інформація", — заявив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як американський генерал у відставці Бен Ходжес прокоментував ймовірність застосування володимиром путіним ядерної зброї проти України, наголосивши, що російський лідер точно не самогубець і все ж побоюється ймовірних наслідків такого свого вчинку.