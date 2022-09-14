ЗСУ захопили російські "Борисоглєбськи": чим ця РЕБ важлива на полі бою і в чому її ексклюзивність

ЗСУ зможуть переграти окупантів на одному з фронтів війни

Наявність у повітрі великої кількості безпілотних літальних апаратів різних моделей та специфікації стала відмітною ознакою українсько-російської війни, і якщо з БПЛА "Байрактар" ВСУ окупанти так нічого зробити і не можуть, то і нашим захисникам доставляють чимало проблем ворожі дрони, подібні до "Орлан- 10".

Одним із способів боротися з ворожими дронами є постановка радіоперешкод, в чому у ЗС рф була перевага. Хоча станції РЕБ окупантів і не можуть вивести з ладу "Байрактари", простіші розвідувальні безпілотники сприйнятливіші до проблем зі зв’язком.

Один із способів протистояти засобам РЕБ супротивника – знищувати чи захоплювати їх, що з успіхом роблять ЗСУ.

РЕБ "Борисоглєбськ" — що таке і чим небезпечна

Так, у ході успішного наступу на Харківщині, 13 вересня трофеєм ЗСУ стала станція радіоелектронної боротьби ЗС рф Р934 "Борисоглєбськ-2", про що повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

Ця станція стала вже другою, захопленою нашими бійцями з початку широкомасштабного вторгнення. Першу ж захопили ще у березні бійці 10-ї гірно-штурмової бригади ЗСУ.

Станція радіоелектронного придушення "Борисоглєбськ-2" бере початок зі станцій РЕБ Р-330 часів СРСР і призначена для придушення системи зв’язку супротивника, що особливо критично для керованих БПЛА, що ведуть повітряну розвідку.

Ще влітку успішну роботу російських станцій РЕБ західні експерти називали однією з причин не такої високої ефективності роботи української артилерії – цілевказування здійснювалося не так оперативно, як могло б, якби для цього застосовувалися БПЛА.

Комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2", є найсучаснішим на озброєнні ЗС рф, складається з декількох багатоцільових легкоброньованих транспортерів (МТ-ЛБ) і може ставити перешкоди для ворожого зв’язку в діапазоні від 100 до 2000 МГц. Час розгортання комплексу – 15 хвилин і здатна одночасно вирішувати до 30 завдань (глушити до 30 цілей).

Наявний на озброєнні ЗСУ аналог — станція РЕБ Р330УМ дещо поступається згаданому "Борисоглєбську" тим, що діапазон обмежений 1000 МГц замість 2000 у російського аналога. З іншого боку, починається контрольований діапазон Р330УМ з 1,5 МГц, реакція практично миттєва, а визначити джерело радіопереговорів може на відстані до 60 км з точністю в 5-10%.

Що мінус для росії, то плюс для ЗСУ

Треба сказати, що станції РЕБ досить штучні системи та їх кількість у військах невелика, наприклад, до 2016 року на озброєнні ЗС рф було 22 "Борисоглєбська". Щоправда, чи були відтоді ще якісь поставки — невідомо, проте якщо й були, то їхня кількість явно не була значною. За час бойових дій в Україні не менше 4 з них було знищено, а ще дві стали трофеями ЗСУ.

При цьому даних про кількість Р330УМ на озброєнні ЗСУ – немає, відомо лише, що у 2017 році було поставлено дві перші подібні станції. Як би там не було, тепер у ЗСУ на 2 станції РЕБ більше, ніж було, а в окупантів – на 6 менше.

Станції РЕБ показали свою ефективність у ході успішного настання ЗСУ на Харківському напрямі, коли підрозділи окупантів втратили зв’язок і не знали, що робити. Взагалі ж, ЗСУ постійно посилює систему ППО, придушення зв’язку та боротьби з БПЛА противника не лише постачаннями від західних партнерів, а й захопленням трофеїв в окупантів.