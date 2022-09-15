"Нікому ще не розповідала": Алеся Бацман про те, коли чекала кінець війни і що змінилося

Журналістка назвала оптимістичний прогноз

Україна може остаточно закінчити війну до кінця наступного року, проте успіхи ЗСУ говорять про те, що все може закінчитись і раніше.

Як розповіла в інтерв’ю "Телеграфу" головний редактор інтернет-видання "Гордон" Алеся Бацман, спочатку вона очікувала, що до осені 2023 року війна закінчиться.

"Мої найоптимістичніші внутрішні очікування (я, напевно, про це ще нікому публічно не розповідала) були про те, що до початку наступного навчального року, до вересня-2023, ми житимемо в мирній Україні, яка перемогла", — сказала вона, зазначивши що говорить не про перемир’я, а саме про остаточну перемогу.

Водночас Бацман зазначає, що спостерігаючи за успіхами українських військових і тим, з яким настроєм вони досягають перемог, вона може змінити свій прогноз на краще.

Більше про те, що відбувається всередині росії, як до України ставляться на Заході, а також про те, коли Україна зможе здобути перемогу, читайте у матеріалі "Телеграф": "Російські еліти готові усунути путіна, а самих росіян почали готувати до поразки, Олеся Бацман