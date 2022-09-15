Окупанти б’ють уздовж Інгульця та атакують Бахмут: свіжі карти боїв в Україні

Росіяни знову вдаються до своєї стандартної практики війни — тероризму мирного населення

Поки українські військові просуваються вглиб Харківщини та Херсонщини, росіяни намагаються сповільнити цей прогрес. Прицільний удар по гідротехнічній інфраструктурі Кривого Рогу є частиною розрахунку по втручанню роботи ЗСУ на березі Інгульця на півдні країни. Через те, що річка широко виходить із берегів, наші захисники можуть опинитися в вельми невигідній ситуації, що лише на руку окупантам.

Більше деталей про те, що відбувається на фронті, повідомили аналітики Інституту аналізу війни (США) у свіжому звіті 15 вересня. На їхню думку, контрнаступ українців хоч і трохи сповільнився, але все одно успішний. Щодня знищується нова техніка ворога, а також його системи протиповітряної оборони.

Використовуючи різні відволікаючі маневри, противник намагається давити одразу у трьох напрямках на Херсонщині, а також відновив спроби наземних атак під Бахмутом та Соледаром. На Луганщині проводяться спроби відключити доступ до мобільного зв’язку, щоб краще контролювати настрої місцевих мешканців та отримання ними нової інформації щодо ситуації на фронті.

Карта боїв в Україні 15 вересня

Харківщина

У Харківській області ЗСУ постійно знищують техніку та озброєння російських загарбників. Під великою загрозою перебувають ворожі установки ППО, знизилася результативність та частота артилерійських ударів по Харкову. Фахівці вважають, що росіян максимально відтіснили на схід від Оскола і ближче до кордонів із росією.

Карта боїв за Харків 15 вересня

Є відомості про активні бойові дії, що організовуються з території Харківщини на зосередження сил росіян у сусідніх областях. Ведуться бої за Лиман, Білогорівку та у найближчих населених пунктах до Сіверська. Також в українському Генштабі повідомляли про спроби противника атакувати у Спірному, щоб додати нових проблем нашим захисникам у Білогорівці.

Донбас

Знову активізувалися військові дії на Донеччині та Луганщині. Протягом минулої доби росіяни намагалися атакувати на всій території Донецької області. Ворог наголошував, ніби зміг взяти під контроль села Михайлівка та Михайлівка Друга, які знаходяться поряд із Бахмутом. Також неспокійно зараз поблизу Бахмута та північних околиць Донецька. Продовжуються і регулярні артилерійські обстріли території з боку російських загарбників.

Карта боїв на Донбасі 15 вересня

Непростою є ситуація у Луганській області. Тут напередодні вимкнули мобільний інтернет. Вважається, що це зроблено для того, щоби зменшити інформаційний вплив з боку України на уми місцевого населення. Особливої пікантності ситуації додає те, що багато росіян і колаборантів намагаються якнайшвидше забратися з регіону до рф.

Південь України

Протягом 14 вересня росіяни обстрілювали лінію розмежування фронту у Запорізькій області, але спроби наступати не проводили. Тим часом ЗСУ нібито намагаються накопичити сили в регіоні, щоб почати просування до Оріхова чи Нестерянки.

Однак поки що українські військовослужбовці обрали тактику оперативного мовчання щодо того, що відбувається на півдні. Досі немає офіційних даних від Генштабу про звільнення села Киселівка, що за 23 кілометри від Херсона. Якщо це справді виявиться правдою, то далі, по суті, українських воїнів та окупантів у Херсоні розділятиме лише Чорнобаївка.

Карта боїв за Херсон 15 вересня

Втім, росіяни можуть спробувати перешкодити успіхам ЗСУ на півдні країни. Все через те, що наші воїни мають добрі позиції вздовж Інгульця, який зараз, після масивного обстрілу Кривого Рогу та пошкодження певної інфраструктури, значно вийшов із берегів. У деяких місцях вода піднялася на 2,5 метри і продовжує перебувати.

Натомість ЗСУ не забувають регулярно знищувати російські укріпрайони, склади з БК та інші зосередження сил противника.

Поки що на півдні найбільш активними напрямками є північно-західні околиці Херсона, український плацдарм на Інгульці та південні кордони Херсонської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що для України стане справжнім переломом у війні з росією і як це позначиться на спільній ситуації. Свою думку озвучив експерт Герман Обухов.