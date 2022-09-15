Зеленський потрапив в ДТП, файні новини з Чорного моря: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

На ранок четверга, 15 вересня, на фоні радості від успішного контрнаступу Збройних сил України є дещо тривожні новини з Кривого Рогу, який напередодні зазнав потужного ракетного удару, а також зі звільнених територій.

"Телеграф" зібрав докупи цікаві новини ночі та ранку, які ви могли пропустити.

Зеленський потрапив в ДТП

Вночі прессекретар президента України Сергій Никифоров написав в Facebook, що автівка Зеленського і машини супроводу потрапили в ДТП в Києві, зіткнулися з легковиком. Медики з кортежу надали водію легковика невідкладну допомогу та передали "швидкій", у той час як у президента серйозних ушкоджень не виявили.

Вже після цього верховний головнокомандувач опублікував нічне відеозвернення, на якому виглядає втомленим, але цілим та здоровим:

Ситуація у Кривому Розі

Ворог вдарив крилатими ракетами по дуже великій гідротехнічній споруді у Кривому Розі, піднявся рівень води у річці Інгулець, є загроза підтоплення міста, вночі евакуювали жителів Інгулецького та Центрально-Міського районів міста. Серед мирного населення внаслідок удару ніхто не постраждав, але руйнування інфраструктури значні, повідомляє міська влада.

За різними даними, випустили 7 чи 8 аеробалістичних ракет типу "Кинджал" та "Іскандер".

Успіхи ЗСУ

За п'ять днів контрнаступу на Харківщині українські військові пройшли 110 кілометрів, деокупували майже 400 населених пунктів, — повідомив у нічному звернені Зеленський.

Крім того, в оперативному командуванні "Південь" розповіли і про успіхи ЗСУ в південних областях, — за добу було знищено надзвуковий ворожий бомбардувальник Су-24М, два склади з боєприпасами в Миколаївському і Херсонському районах.

Небезпека на звільненій землі

Ворог на жаль серйозно обстрілює населені пункти, які звільняють українські військові, тому одразу після деокупації у деяких районах проводять евакуацію населення. Серед іншого зараз евакуюють жителів звільненої Херсонщини.

"Наша армія не обстрілювала окуповані території, тому страху таких обстрілів у місцевого населення немає. Через це евакуюватися одразу погоджуються не всі. А вже буквально через кілька днів, після обстрілів з боку окупантів, люди самі простять нас вивезти їх звідти", — підкреслює начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Загроза рф в Чорному морі дещо зменшилася

В Чорному морі зараз маневрують 15 бойових кораблів росії, серед яких 2 ракетоносії, надводний і підводний, що мають в сумі 12 ракет типу "Калібр" напоготові, — повідомляє ОК "Південь". Зовсім нещодавно там було ще 30 ракет.

Оперативно слідкувати за всіма воєнними подіями дня ви також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції за цим посиланням — Війна — день 204: ЗСУ звільняють Україну, затоплення Кривого Рогу після обстрілу.