"Росіянам вдалося неможливе": Філатов видав зворушливу промову про Кривий Ріг

Агресія росії згуртувала міста після багатьох років розбіжностей

У Дніпра та Кривого Рогу історично склалися непрості конкуруючі відносини, проте російська агресія проти України об’єднала ці великі міста Дніпропетровщини, як і їх очільників.

Після потужного удару по Кривому Розі такий пост опублікував міський голова Дніпра Борис Філатов.

Він нагадав, що Кривий Ріг, — друге за величиною місто Дніпропетровської області, зі своєю потужною промисловістю, і там часто дивувалися, чому мають підпорядковуватися обласному центру, тоді як у Дніпрі у відповідь з побоюванням дивилися на криворізьких "вискочок", які ще і лізли в їхні справи.

"Десятиліттями і більше ми борсалися в безглуздій дихотомії наших відносин", — наголосив Філатов.

За його словами, ця ірраціональна конкуренція між містами призвела і до багаторічного з’ясування стосунків між ним самим та теперішнім мером Кривого Рогу Олександром Вілкулом.

Однак з 25 лютого, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, все змінилося, і вони стали регулярно телефонувати в готовності допомогти один одному.

"Росіянам вдалося неможливе. Не просто зробити нас єдиною країною. Вони навіть змусили дніпрян зазирнути в себе і зрозуміти, що, виявляється, ми завжди ніжно і без жодних сумнівів любили та поважали Кривий Ріг", — підсумував Філатов.

Нагадаємо, що напередодні росіяни вдарили ракетами "Кинжал" та "Іскандер" по дамбі та водоводу у Кривому Розі, через що вода в річці Інгулець стала стрімко підніматися, багато районів залишилися без води, а деяких жителів довелося евакуювати.

Як повідомляв "Телеграф", для усунення наслідків ракетного удару по Кривому Розі довелося ще двічі підривати дамбу.