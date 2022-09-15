Росіянка стала справжнім героєм України: у мережі сумують за загиблою дівчиною-воїном

Жінка приїхали з росії, аби захищати Україну в 2014 році

З початком наступу Збройних сил України в Харківській та Херсонській областях, який почався на початку вересня, українці радіють кожному відвойованому населеному пункту. Це справді є щасливими подіями, особливо для мешканців звільнених від окупації територій.

Проте, не слід і забувати якою ціною ми маємо такі досягнення.

На війні з російськими окупантами загинула Ольга Сімонова, військова 24-ї механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила.

Ольга приїхала в Україну з міста Челябінск наприкінці 2014 року. Ще будучи громадянкою російської федерації, вона вступила до добровольчого підрозділу парамедиків, аби протистояти збройній агресії росії. Пізніше, у 2016 році, вона підписала трирічний контракт із ЗСУ як громадянка іншої держави. Вона дослужилася до звання сержанта і стала командиром бойової машини піхоти.

Ольга Сімонова

Вже в 2017 році Ольга Сімонова стала першим контрактником ЗСУ-іноземцем, який отримав українське громадянство під час служби на Сході.

Вона загинула 13 вересня у віці 34 років. Військова підірвалася на вибуховому пристрої, виконуючи бойове завдання в районі міста Соледар на Донеччині.

"Для мене вона була символом українства майбутнього. Українства, яке приймають усім серцем. Символом того, що справжнім українцем стають, а не народжуються… Ольга Сімонова, що народилась у далекому Челябінську росіянкою і загинула українкою на Дикому полі, нехай янголи у вишиванках несуть на небо твою хоробру і чисту душу", – йдеться в повідомленні громадського активіста Геннадія Друзенко.

Прокоментував її смерть і журналіст Юрій Бутусов.

"Вона була неймовірно сильною та яскравою особистістю, з високим почуттям гідності та справедливості. Вона стала українкою, спілкувалась нашою мовою, ми разом були на марші на честь Бандери 1 січня. Велика честь знати тебе, Ольга", — написав він.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, заслужений артист України Олександр Шаповал загинув у боях, у нього залишилася дружина та двоє дітей.