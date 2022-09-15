Люди плавають у магазин на човнах, рятувальники борються з потопом: як живе Кривий Ріг після обстрілу (фото, відео)

росіяни завдали ракетних ударів по гідравлічних спорудах, комунальні служби всю ніч боролися із наслідками

Ввечері 14 вересня російські війська обстріляли рідне місто Володимира Зеленського Кривий Ріг. Окупанти вгатили по дамбі Карачунівського водосховища із восьми крилатих ракет "Кинджал" та "Іскандер". Водосховище є основним джерелом постачання міста та околиць питною водою. Внаслідок обстрілу пошкоджені гідротехнічні споруди, рівень води у річці Інгулець піднявся і підтопив 112 приватних будинків та подвір’їв у місті та навколишніх населених пунктах. Влада провела евакуацію людей, а ті, що лишилися, пересуваються на гумових човнах.

Пошкоджені також кілька водоводів, у Софіївський громаді без води залишилося майже 5 тисяч людей, станом на зараз водопостачання там поновили. Розповідаємо, якими є масштаби пошкоджень і з чого довелося починати ранок місцевим мешканцям.

Підтоплення та евакуація людей

Десятки вулиць Центрально-Міського та Інгулецького районів Кривого Рогу зараз підтоплені. У районі Гданцівки вулиці затопило настільки, що людям доводиться плавати у магазин на човнах. Підвали, у які знесли матраци і каримати для облаштування бомбосховищ затопило:

Рятувальники та аварійні служби всю ніч боролися з наслідками удару. За словами керівника обласної ОВА Валентина Резніченка, вода розлилася по гідротехнічних спорудах міста. Виток об'ємів води сягнув 100 м кубічних. Внаслідок прориву, рівень води в річці Інгулець підвищився від 100 см до 190 см.

Для пониження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд нижче за течією. Вдалося поставити перший затвір-шандор і зафіксували зниження рівня води на всіх ділянках, після встановлення другого затвору рівень води в річці знизився ще більше.

"Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. На цю хвилину його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він й далі падає", — заявив Резніченко.

За словами Резніченка, ситуація контрольована і вже найближчим часом проблему усунуть.

Евакуація у Кривому Розі

Голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул сьогодні близько після опівночі попросив евакуюватися жителів деяких вулиць. Евакуації підлягають жителі Інгулецького району (вулиці: Штерна, Гжацька, Склевата, Югоківська, Григорівська, Земнукова), а також Центрально-Міського (вулиці: Лепицького, Йорданська, Бажанова, Грабовського, Машинобудівників, Черняховського, Дунайська, Ходича, Маріупольська, Сташкова, Зарічна, Першотравнева, Староярмаркова, Плеханова, Маміна-Сибіряка, Ентузіастів). Людей автобусами відвезли до шкіл і дитячих садків.

Евакуація у Кривому Розі

Місцеве видання "Перший міський" повідомляє, що підтопило берег у житловому масиві Південному, парку Мершавцева:

Підтоплення у Кривому Розі

Підтоплення у Кривому Розі

Підтоплення у Кривому Розі

Спроба посіяти паніку

Президент України Володимир Зеленський назвав ракетний удар по Кривому Рогу. спробою посіяти паніку серед людей і заявив, що на російських окупантів безперечно чекає "справедлива відповідь і відплата":

"Країна-терорист і далі воює проти мирного населення. Цього разу – ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг. Все, що можуть окупанти, – це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі. Чи зможе це нас зламати? Аж ніяк", – написав Зеленський.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що удар є терактом та воєнним злочином.

"Ракетний удар росії по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу є воєнним злочином і терактом. Побиті українською армією на полі бою, російські боягузи тепер воюють проти нашої критично важливої інфраструктури та мирного населення. росія є терористичною державою і має бути визнана такою", — заявив міністр.

Загроза для військових

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що росіяни били по гідравлічних об'єктах ще й для того, щоб знищити українські понтонні мости та стримати контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку.

"На кадрах після удару видно підвищення рівня води в річці Інгулець, яка протікає на південь від Кривого Рогу на 2,5 м і є важливою географічною точкою для контрнаступу України, що триває вздовж кордону Херсон-Миколаїв. Ймовірно, російські війська націлилися на Карачунську дамбу, щоб пошкодити українські понтонні мости нижче за течією, особливо на тлі нещодавніх повідомлень про те, що українські війська намагаються розширити свій плацдарм через річку Інгулець біля Давидового мосту в рамках триваючого Херсонського контрнаступу", — зазначили в ISW.