рф здає інтереси так званих самопроголошених "республік"

Проросійські жителі псевдореспублік "днр" і "лнр" різко змінили своє ставлення до російської федерації після наступу українських Сил Оборони. Тутешні вкрай незадоволені ходом проведення так званої "спецоперації" рф спільно з діями російського уряду. Крім того, не менш дратівливим фактором для них стало й те, що, видані російські паспорти не мають юридичної ваги на території ворожо налаштованої країни.

Відповідну інформацію у четвер, 15 вересня, у своєму телеграм-каналі повідомило Головне управління розвідки України, відзначивши, що тим громадянам, які намагалися виїхати до росії з паспортами, виданими у "днр" і "лнр" прямо на кордоні чітко пояснили, що вони "ніхто і звати їх ніяк".

Крім того, згідно з інформацією розвідників, серед особового складу однієї з бригад спеціального призначення збройних російських сил ширяться відомості про те, що до 1 грудня 2022 року один із етапів "СВО" повинен закінчитися. По завершенню у планах окупантів виведення регулярних підрозділів зс росії з деяких окупованих українських територій нібито для того, аби передати їх під контроль так званим "добровольчим батальйонам".

"Ймовірно, на зразок 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українські розвідники припускають, що російські війська, котрі почали втікати з окупованих територій через потужний контрнаступ ЗСУ, побоюючись потрапити до "котла" українських військових, можуть і надалі продовжити відступати, проте за певних умов.