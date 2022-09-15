"Кинжал" і "Онікс" не хочуть летіти — в росії відмовляють вже нові ракети?

Чергові аналогівнемає виходять з ладу і атакують вже російську територію

У той час як окупанти завдають терористичних ракетних ударів по об’єктах громадянської інфраструктури України, їх новітні ракети, якими ймовірно і було завдано удару по греблі в Кривому Розі, починають відмовляти вже невдовзі після запуску.

Так, губернатор Ставропольського краю росії Володимир Володимиров заявив, що в районі села Кендже-Кулак в Туркменському окрузі впав "невідомий літальний апарат", внаслідок чого постраждали 5 людей. Що саме за НЛО однозначної відповіді немає – за російською версією це може бути український безпілотник.

У той же час, за версією експертів "ІнформНапалм", найімовірніше це російська гіперзвукова ракета "Онікс" або "Кинджал", оскільки носова частина ракети схожа на "Онікс", а хвостова — на "Кинжал".

Що ж являють собою ці ракети, чому вони найнебезпечніші для України і в чому може бути причина їхнього падіння.

"Кинджал" — найнебезпечніша і найрідкісніша зброя окупантів

9-А-7660 "Кинджал" — таку назву отримав гіперзвуковий ракетний комплекс, прийнятий на озброєння ЗС росії в 2018 році.

Розробка комплексу велася у повній таємниці і тому інформації про нього небагато. Так вага бойової частини становить близько 500 кілограмів, максимальна швидкість становить до 12-14 тисяч кілометрів на годину, а максимальна дальність 2 000 км. при пуску з винищувача МІГ-31 і 3000 км. для пуску з бомбардувальника Ту-22М3.

Можливо, характеристики ракети і завищені. На жаль, для сил ППО ВПС України ця ракета залишається поки що недосяжною. Як розповів прес-секретар ВПС України Юрій Ігнат, збивати "Кинджал", "Онікс" та "Іскандери" з їхньою високою швидкістю дуже складно.

Дещо вищі у української ППО шанси боротися з "Оніксом" — ще радянською протикорабельною гіперзвуковою ракетою, швидкість якої обмежена 3,5 тис. км.

Рятує ситуацію той факт, що випадки застосування "Кинджалів" поки що вкрай малі. Так, перша атака відбулася 18 березня, коли було обстріляно територію Вінницької області. Другий випадок мав місце у травні під час удару по Одесі та третій у серпні – під удар знову потрапила Вінницька область.

У результаті, за словами Юрія Ігната, Україною було випущено від 3 до 15 ракет "Кинджал".

Чому "Кинджал" міг впасти у Ставропілля?

За даними ЗМІ, вартість однієї ракети відносно невелика, лише від 0,5 до 1 млн дол. Однак їх кількість у Росії вкрай обмежена. Справа в тому, що левову частку ракети складає імпортна електроніка. Вона надходила в Росії в незначній кількості, що дозволяло створювати, якщо вірити відкритим даним, не більше 1 ракети на місяць.

Таким чином, з 2018 року Росія могла зробити не більше 30-40 ракет "Кинжал", а після 24 лютого ці поставки виявилися явно перервані. Можливо це спонукало промисловість розпочати випуск ерзац-"Кинджалів" з "імпортозамінною" електронікою. Така "заміна" імовірно і викликала аварію ракети в Ставропіллі.

Тим часом ЗСУ продовжують захоплювати все нові зразки військової техніки окупантів, які дозволяють посилювати можливості перехоплення ворожої техніки.