Війна проти України ослабила росію: чи відкриється другий фронт проти кремля і чи чекати бунтів усередині Росії

Експерти Вадим Трюхан та Кирило Сазонов розповіли "Телеграфу", чи реальні в найближчому майбутньому перспективи відкриття "другого фронту" проти росії, а також внутрішні заворушення в країні-агресорі

Схоже, страх перед росією – на тлі її провалів в Україні – вивітрюється у все більшої кількості людей. Захід відкрито дає "ляща" з тими самими візами.

У Грузії ніби жартома, але заговорили про відкриття другого фронту проти росії.

Азербайджан та Туреччина "качають права" на Південному Кавказі.

Усередині самої росії деякі муніципальні депутати вимагають відставки путіна.

Те, що здавалося неймовірним пів року тому, стало реальністю. Експерти розповіли "Телеграфу", чи можливі в найближчому майбутньому перспективи відкриття "другого фронту" проти росії, а також внутрішні хвилювання в країні-агресорі.

Образ фортеці в облозі з ток-шоу став російською реальністю

Ексдипломат, політичний експерт, заступник командира роти добровольчого формування Бориспільської місцевої територіальної громади № 1 Вадим Трюхан вважає, що з початку повномасштабної російської агресії проти України, яка триває вже понад 200 днів, сталося неймовірне. Зокрема — росія з гегемона перетворилася на карлика.

"Якщо раніше росіян по всьому світу або поважали, або боялися, то зараз страх вивітрився. Над ними сміються, їх зневажають, а багато хто і відверто ганяє, як кішок, що нашкодили. Підтвердження тому – численні відео з Грузії, Туреччини, Польщі та десятків інших держав, де раніше росіяни вважалися привілейованими гостями. А зараз їх нерідко ганяють стусанами під зад, в основному за їхнє хамство та демонстративну зверхність, що межує з нацизмом", — наголошує експерт.

Отже, констатує він, можна стверджувати, що набирають обертів дві тенденції.

Перша – росіяни стали небажаними гостями у переважній більшості країн світу.

Друга — охочих поїхати в саму росію з метою туризму, освіти, бізнесу тощо стає все менше.

"Фактично, росія поступово перетворюється на своєрідну фортецю, оточену з усіх боків ворогами чи недружніми (у кращому разі – байдужими до неї) державами. Той образ, який малювали її пропагандисти на своїх ток-шоу, став реальністю. За що боролися, на те і напоролися", – зазначає Вадим Трюхан.

Є ряд конфліктних для Росії зон, де ситуація може змінитися в лічені дні

Але до відкритого протистояння з росією, з перспективою початку бойових дій або повноцінної війни, ніхто не готовий. Принаймні поки що, вважає ексдипломат.

"Хоча є низка конфліктних зон, де ситуація може змінитися за лічені дні, – пояснює він. – Це і балтійський регіон, зокрема найбільша точка напруги – населена переважно російськомовними жителями Нарва. І потенційно вибухонебезпечне Придністров’я, в якому досі базується 14-та армія Росії та Казахстан, в якому 14 вересня побував з візитом глава КНР Сі Цзіньпін, підкресливши, що Китай підтримує суверенітет і територіальну цілісність цієї країни (такий собі дзвіночок кремлю), і Грузія з її незаконно окупованими росією територіями Південної Осетії та Абхазії. Не можна виключати також ескалації напруги між Японією та рф через Курильські острови і Сахалін.

А от на якісь революції чи масові виступи у росії, на думку Вадима Трюхана, поки що чекати не варто.

"Опозиція розгромлена, точок складання не проглядається. Однак ще одна-дві гучні поразки на фронті в Україні, зокрема, втрата Криму чи Донбасу, все змінять, – прогнозує ексдипломат. – За такого розкладу росію охоплять бунти. А вони там, як відомо з історії, зазвичай криваві та нещадні”.

кремль схожий на побитого собаку

На думку політолога, добровольця ЗСУ Кирила Сазонова, другий фронт проти росії зараз не надто ймовірний. Просто тому, що це категорично не потрібно самій країні-агресорові.

"Ми бачимо, як Вірменія вимагає допомоги від ОДКБ для протистояння з Азербайджаном. ОДКБ, за фактом, це і є російська армія. І що в результаті? Допомоги немає, – зазначає експерт. – Азербайджан сильний. З-за його спини визирає ще сильніша Туреччина. А у росії – санкції, які без підтримки Туреччини стануть ще важчими".

Російську армію б’ють в Україні, нагадує Кирило Сазонов. І в цих умовах отримати військовий конфлікт із Азербайджаном та Туреччиною для путіна – вирок.

"Дуже складна ситуація у відносинах росії з Казахстаном. Кремль вважав, що ця країна вже в кишені — і він приєднає її легко. Зробить другу Білорусь. Але ми бачимо, що Казахстан не просто відмовляється в рамках того ж ОДКБ брати участь у війні проти України – він відмовляється визнавати і всі ці псевдореспубліки "ЛДНР".

Президент Токаєв не хоче брати російський орден. І демонстративно дружить із Китаєм”, – наголошує політолог.

Тож і на казахстанському напрямі, резюмує Кирило Сазонов, путін може лише "негативно наступати".

"Все більше кремль стає схожим на побитого та наляканого собаку. Він не ризикне ще з кимось йти на відкритий конфлікт", — упевнений експерт.