У путіна стало на 71 військового вбивцю менше: названо втрати ворога на Півдні

Атакам ЗСУ зазнали склади боєприпасів у Бериславському районі, Каховський міст та п’ять понтонних переправ

Українські воїни продовжують успішні дії проти окупантів на півдні країни, винищуючи російських фашистів та знищуючи їхню техніку.

Про це повідомили у Оперативному командуванні "Південь".

Так, минулої доби авіація ЗСУ завдала 9 ударів по ворогові, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки супротивника.

Також атаки зазнали склади боєприпасів у Бериславському районі, Каховський міст, п’ять понтонних переправ біля Даріївки, Садового.

Внаслідок чого путін за добу втратив 71 свого вояку.

Крім того, знищено:

5 танків;

14 одиниць іншої автобронетехніки;

реактивну систему залпового вогню "Град";

самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона-С";

самохідну артустановку "Гвоздика";

зенітну самохідну установку "Шилка";

2 гаубиці "Мста-Б";

2 міномети калібром 120 мм

Втрати ворога на Півдні

Також сили ППО збили ворожу крилату ракету, яка летіла у бік Одеської області.

Водночас російські окупанти продовжують загрожувати мирним українським містам: корабельне угруповання ворожого флоту загальною кількістю 13 одиниць продовжує маневри вздовж кримського узбережжя, ховаючись від шторму та ймовірних поразок зброєю Сил оборони. У той же час тримає напоготові 3 надводні та 1 підводний ракетоносій, на бортах яких 28 "Калібрів".

Нагадаємо, напередодні внаслідок успішних дій ЗСУ ворог не дорахувався двох одиниць авіації та нового понтонного мосту.