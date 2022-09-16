У путіна стало на 71 військового вбивцю менше: названо втрати ворога на Півдні
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Атакам ЗСУ зазнали склади боєприпасів у Бериславському районі, Каховський міст та п’ять понтонних переправ
Українські воїни продовжують успішні дії проти окупантів на півдні країни, винищуючи російських фашистів та знищуючи їхню техніку.
Про це повідомили у Оперативному командуванні "Південь".
Так, минулої доби авіація ЗСУ завдала 9 ударів по ворогові, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки супротивника.
Також атаки зазнали склади боєприпасів у Бериславському районі, Каховський міст, п’ять понтонних переправ біля Даріївки, Садового.
Внаслідок чого путін за добу втратив 71 свого вояку.
Крім того, знищено:
- 5 танків;
- 14 одиниць іншої автобронетехніки;
- реактивну систему залпового вогню "Град";
- самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона-С";
- самохідну артустановку "Гвоздика";
- зенітну самохідну установку "Шилка";
- 2 гаубиці "Мста-Б";
- 2 міномети калібром 120 мм
Також сили ППО збили ворожу крилату ракету, яка летіла у бік Одеської області.
Водночас російські окупанти продовжують загрожувати мирним українським містам: корабельне угруповання ворожого флоту загальною кількістю 13 одиниць продовжує маневри вздовж кримського узбережжя, ховаючись від шторму та ймовірних поразок зброєю Сил оборони. У той же час тримає напоготові 3 надводні та 1 підводний ракетоносій, на бортах яких 28 "Калібрів".
Нагадаємо, напередодні внаслідок успішних дій ЗСУ ворог не дорахувався двох одиниць авіації та нового понтонного мосту.