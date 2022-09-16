Росіяни намагаються взяти Майорськ, але відступають під Херсоном: свіжі карти боїв

Найбільш напружена ситуація щодо бойових дій зараз у Донецькій області

Українські військові продовжують свій впевнений контрнаступ на Харківщині та Херсонщині, відбиваючи окремі атаки ворога та закріплюючись на нових позиціях. Тим часом дедалі серйознішими стають бої під Донецьком, де росіяни теж намагаються проводити наземний наступ: під питанням перебувають населені пункти Спірне та Майорськ. Все тому, що в росЗМІ заявляють, нібито ворогові вдалося встановити над ними повний контроль.

Більше деталей про те, що відбувається на різних напрямках фронту, розповіли аналітики Інституту вивчення війни (США) у свіжому зведенні 16 вересня. Фахівці зазначають, що з кожним днем росіянам все важче утримувати оборону на сході України, їхня тактика зазнає відвертої поразки.

Наразі активні бойові дії відбуваються на околицях Харківської області — вздовж берегів Оскола, поряд із Лиманом та на південному заході Ізюму. Також "гаряче" поблизу українського плацдарму на берегах Інгульця та на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей. Непростою є ситуація і на Донбасі: незважаючи на окремі успіхи противника, з Донеччини можуть спробувати втекти верхівки бойовиків "ДНР" та інші колаборанти.

Карта боїв в Україні 16 вересня

Харківщина та околиці

Українські захисники роблять все можливе, щоб проникнути углиб російського тилу на сході Харківщини, чіпляючи також захід Луганської області. ВСУ начебто вдалося відкинути росіян із Соснового на березі Сіверського Донця та закріпитися у населеному пункті. Попри спроби противника закріпитися в Лимані, наші воїни продовжують свій наступ та, вочевидь, незабаром змусять відступити і ці російські сили.

Карта боїв у Харківській області 16 вересня

Є успіхи щодо просування через річку Оскіл. Цілком можливо що поряд з деякими звільненими містами ЗСУ облаштують свої військові бази та командні центри, щоб покращити позиції та мати змогу отримати швидке підкріплення. Також продовжуються спецоперації щодо знищення логістичних шляхів та зосереджень сил окупантів, у тому числі й на Луганщині. Найімовірніше, що росіяни не дорахувалися деяких важливих об’єктів у Лисичанську, Світлодарську, Перевальську та Кадіївці.

Донбас

Минулої доби росіянам на Донеччині вдалося провести кілька наземних атак, продовжуючи обстрілювати українські позиції вздовж усієї лінії зіткнення. Активні бої йдуть за Спірне (поруч із Сіверськом) та Майорськ (на південь від Бахмута). Російські окупанти стверджують, що Майорськ вже перебуває під їх контролем, але поки що офіційних підтверджень від ЗСУ не надходило.

Карта боїв на Донбасі 16 вересня

Активного відступу росіяни на Донбасі поки не демонструють. Нині їхнім головним завданням є закріпитися на існуючих позиціях, чим вони і займаються. До Донецької та Запорізької областей у прискореному порядку перекидають резерви з добробатів 3-го армійського корпусу, а також залишки тих частин, що воювали зовсім недавно на Харківщині. Таким чином вони намагаються посилити залишки своїх сил через постійне знищення складів і командних центрів.

Південь України

Українські військові продовжують оперативне мовчання щодо ходу південного контрнаступу, лише зазначаючи, що все ж покращують тактичні позиції і ведуть окремі позиційні бої. Деякі джерела стверджують, що ЗСУ вдалося звільнити Киселівку, що знаходиться поблизу Херсону, але офіційно таких успіхів поки не підтверджували. Місцеві жителі стверджують, що росіяни намагаються мінувати всі дороги у селищі.

Карта боїв на півдні України 16 вересня

Також на південному напрямку фронту продовжується перехоплення ініціативи українцями: порушуються російські наземні лінії зв’язку, знищуються бази окупантів та склади з БК вздовж берегів Інгульця та Дніпра. При цьому ворог все одно примудряється подекуди перекидати техніку через Дніпро.

За попередню добу ЗСУ змогли вдарити по кількох складах із боєприпасами на Миколаївщині та Херсонщині — у тому числі у Садовому (поряд із Снігурівкою) та Комишанах.

Найбільш активними на півдні є одразу три напрямки: північний захід від Херсона, поряд з українським плацдармом на Інгульці та на південь від кордону Херсонщини та Дніпропетровщини (на захід від Високопілля). При цьому окупанти продовжують кошмарити мирне населення та використовувати крилаті ракети проти українських міст. 15 вересня вдруге під час серйозного обстрілу постраждав Кривий Ріг. Здебільшого росіяни ціляться в об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі греблі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії, ймовірно, вже починають реєструвати регулярну відмову працювати навіть серед найновіших крилатих ракет — у тому числі "Кинджали" та "Онікси".

Також ми писали про те, як війна проти України послабила росію на інших напрямках.