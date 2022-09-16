Нова Буча, обстріли та посилення допомоги Заходу: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Хоча деяким здається, що війна в Україні комусь набридла та затягнулася, проте факти говорять про інше, — українці повні сил продовжувати виборювати свою свободу, у той час як цивілізовані країни продовжують всебічну допомогу.

"Телеграф" зібрав найцікавіші новини на ранок п'ятниці, 16 вересня, які ви могли пропустити.

Нічні обстріли

Були удари по Слобідському та Київському районах Харкова, прилетіло біля житлового будинку, є пошкодження комунікацій, горів автомобіль. Легко постраждали двоє дорослих та двоє дітей.

Ще одну ракету ворог спрямовував на Одещину, проте засоби протиповітряної оборони успішно її збили.

Вибухи вночі чув і окупований Мелітополь, — загарбники заявляють, наче ППО збила всі снаряди, але над аеродромом здіймається дим, повідомляє мер Іван Федоров.

Також не спала Білгородська область, — були серйозні вибухи в Валуйках неподалік від українського кордону, зникла електрика, російська влада традиційно звинувачує ЗСУ.

Нова Буча

У звільненому Ізюмі на Харківщині знайшли масове поховання, повідомив у нічному зверненні президент Володимир Зеленський.

На місце скликали українських та іноземних журналістів, буде розслідування.

Допомога Україні

Президент США Джо Байден підписав розпорядження про надання Україні близько 600 мільйонів доларів військової допомоги на боєприпаси для HIMARS, 105-мм гаубиці та снаряди до них, військову підготовку і навчання для надання допомоги Україні.

Тим часом президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після візиту до Києва закликала країни ЄС поставитися серйозно до прохань Києва про танки і надати ЗСУ відповідну техніку.

Загроза провокацій

росія готує провокації на окупованих територіях під "чужим прапором", — окупанти в українській формі та з прапором України 17-20 вересня можуть інсценувати негідні вчинки для створення пропагандистської картинки, попереджують військові оперативного командування "Південь".

Ситуація в морі

13 кораблів рф маневрують вздовж кримського узбережжя, серед них 3 надводних та 1 підводний ракетоносій, на бортах яких 28 "Калібрів" напоготові.

Оперативно слідкувати за всіма подіями війни в Україні за сьогодні можете за допомогою нашої трансляції — Війна — день 205: війська рф тероризують Кривий Ріг і атакують на Донбасі.