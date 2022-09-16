На фронті загинув випускник КПІ Олександр Сергієнко

Киянин Олександр Сергієнко воював з першого дня повномасштабного вторгнення рф в Україну

На війні з російськими окупантами загинув 30-річний випускник Київського політеху Олександр Сергієнко.

Як повідомляє на своїй фейсбук-сторінці Дарницька районна адміністрація Києва, життя воїна обірвалося 9 вересня.

Олександр був киянином. Здобув інженерну освіту в Київському політехнічному інституті, згодом займався програмуванням. Мав широке коло інтересів, зокрема, серйозно цікавився історією — хотів здобути другу вищу освіту за цим фахом і додати до своїх занять наукову працю. Частину свого життя присвятив спорту: був майстром спорту з академічного веслування і футболістом-любителем.

Уперше до лав ЗСУ вступив у 2016-му, коли призвався на строкову службу. Вдруге — 24 лютого, із початком повномасштабного вторгнення.

Захисника поховали 14 вересня на Лісовому кладовищі Києва.

Тим часом триває 205-й день війни. Ворог продовжує бомбити цивільну інфраструктуру України, зокрема, обстрілів зазнав Кривий Ріг. Також окупанти намагаються атакувати в напрямку Бахмута й Соледара, однак зазнають значних втрат. Загалом триває боротьба за ініціативу. Наразі завдяки контрнаступу на Харківщині та Херсонщині ініціатива належить Україні.