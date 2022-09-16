Чи можуть росіяни спробувати повернути Харківщину: аналітик дав відповідь

Експерт оцінив ймовірні відповіді агресора на успіхи ЗСУ

російська федерація розпочала підготовку до відповіді Україні на її успішний контрнаступ на Харківському та Херсонському напрямках. Наразі достеменно невідомо, що саме придумає агресор, аби помститися, проте, на думку експерта, рф може вдатися як до тактичних дій на фронті, так і до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі.

Відповідну інформацію у своєму інтерв'ю для видання РБК-Україна розповів директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. За його словами, росія точно готує кроки у відповідь на потужний, а головне вкрай успішний контрнаступ Збройних українських сил.

"Вони, звісно, готують кроки у відповідь. Це можуть бути якісь тактичні контрнаступальні дії. Можна очікувати їхні спроби сформувати угруповання і повернути якусь частину Харківської області суто заради пропагандистського ефекту. Але, знову ж, Оскіл як географічна перешкода дуже стабілізує фронт і дуже вигідний українцям", — пояснив Самусь.

На думку експерта, ця річка є так званим стабілізатором фронту, який якраз в українських інтересах, мовляв, росіяни можуть спробувати перекинути кілька підрозділів впритул до Оскола, намагаючись укріпити свої позиції, проте це все одно зіграє проти них.

Самусь запевняє, що окупаційна армія просто буде заганяти себе до цього "котла" ЗСУ ще більше, дозволивши захисникам знищити ще більше особового складу ворога, а також поповнити свій бойовий парк новими трофеями.

"Те, що путін буде намагатися завдавати шкоди нашій цивільній інфраструктурі — це однозначно. А з військової точки зору в нього немає великого вибору", — додав він.

Наостанок експерт відзначив, що станом на сьогоднішній день на Донбасі фронт більш стабілізований, а на Херсонщини його стабілізує річка Оскол, адже росіяни там опиняться у глухому куті.

"Запорізький напрямок зараз виглядає як найбільш нестабільний. Тому путін може вдатися до більш активних дій і там можуть бути спроби росіян піти в наступ. Водночас, я думаю, українська армія також може мати свої плани на цьому напрямку", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай прокоментував потужний український контрнаступ. За його словами, Харківський сценарій нападу на окупантів ЗСУ на Луганщині, на жаль, повторити не вдасться, адже росіяни плідно готуються "зустрічати" українських захисників на своїх позиціях.