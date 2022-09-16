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Вимкнути світло половині України – які об’єкти можуть стати цілями для російських ракет

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Україні загрожує дефіцит електроенергії
Україні загрожує дефіцит електроенергії

Російські ракети можуть вдарити по 9 великих електростанціях України

Масштабні ракетні удари по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури 11-12 вересня показали, що завдання окупантів мають позбавити українців можливостей нормально провести опалювальний сезон. Причому удари по електростанціях та теплоцентралі можуть дозволити не лише позбавити Україну електроенергії, а й опалення.

Про таку небезпеку заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, який зазначив, що на окупованій росіянами з 24 лютого території знаходяться 5 великих електростанцій. Ще 4 знаходяться на відстані менше 20 км від передової, у тому числі Слов’янська та Курахівська теплоелектростанції.

Сукупна потужність цих 9 об’єктів енергетичної інфраструктури становить близько 22 ГВт електроенергії, при тому, що загальна виробнича потужність енергосистеми України – близько 54 ГВт. Втім, насправді споживання електроенергії значно менше максимальних можливостей України щодо її генерації, але саме взимку споживання завжди зростає до своїх максимальних значень.

"22 ГВт у масштабах країни — це багато. По суті, це практично гарантований дефіцит електроенергії в опалювальний сезон", — заявив "Телеграфу" Олег Попенко.

Втім, підстрахувати себе на випадок відсутності світла на час опалювального сезону можна за допомогою дизельного або бензинового генератора. Однак, на думку експертів, навряд чи відсутність світла в будинках українців затягнеться більш ніж на 24 години.

Теги:
#Електроенергія #Опалення #Світло #Війна з РФ