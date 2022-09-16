Зеленський зібрав ставку головнокомандувача: що обговорювали

У п'ятницю, 16 вересня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалися подальші кроки щодо деокупації українських територій, які захопили росіяни.

Як повідомив Офіс президента, у засіданні взяли участь голова Міноборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала, командувач Силами спецопрацій Віктор Хоренко, а також очільники МВС, СБУ, МЗС, Мінінфраструктури та Офісу президента.

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