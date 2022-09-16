Не HIMARS, але зараз навіть потрібніше – Німеччина пообіцяла передати ЗСУ нову техніку

Нова техніка допоможе наступати восени і наздогнати нарешті окупантів, що тікають

Німеччина готова передати Збройним силам України додаткову військову техніку. Йдеться про два РСЗВ M270 MARS-II з 200 ракетами до них, і 50 бронетранспортерів "Дінго". Раніше ФРН вже передала ЗСУ три аналогічні ракетні системи MARS-II.

Що таке MARS-II і чому зараз він кращий за HIMARS

Передані раніше ФРН РСЗВ MARS-II є європейською модифікацією американської системи реактивного вогню М270, яка є гусеничним аналогом відомого в Україні М142 HIMARS.

М270 є більш ранньою системою реактивного вогню і має в порівнянні з HIMARS три основні відмінності:

пересувається на гусеницях, а не на колесах, як HIMARS, що робить техніку менш швидкою, зате більш маневреною, адже гусениці дозволяють подолати бруд і бездоріжжя, що буде особливо цінно саме восени, тоді як HIMARS на колесах у бруді може просто застрягти. ;

кількість ракет — якщо HIMARS може нести максимум 6 ракет класу GMLRS, то М270 здатний нести рівно в 2 рази більше — 12 одиниць, що знову ж таки робить його навіть більш цінним ніж HIMARS;

обмеження по дальності — в чому М270 помітно поступається HIMARS, так це в граничній дальності пуску, адже з нього можна зробити пуск 12 ракет не більше ніж на 80 км, в той час як HIMARS замість 6 ракет з такою ж дальністю може нести 1 тактичну ракету ATACMS із дальністю пуску до 300 км.

Перші дві переваги дозволяють М270 вважати для ЗСУ саме восени навіть більш цінними, ніж уподобані HIMARS.

"Дінго" — знадобиться щоб наздоганяти окупантів, що біжать.

БТР "Дінго", які планує передати ФРН, це відносно нові бронетранспортери, прийняті на озброєння бундесверу у 2003 році, здатні захистити водія та 8 десантників від куль, уламків снарядів на відстані понад 90 метрів, хв та вибухових пристроїв із 8 кілограмами тротилу.

Бронеавтомобіль може озброюватися кулеметом калібру 7,62, 12,7 мм або станковим гранатометом калібром 40 мм, причому вести вогонь з них можна дистанційно із захищеного корпусу.

При цьому БТР має хорошу прохідність по важко пересіченій місцевості, а максимальна швидкість по шосе досягає 90 км, що перевищує швидкість більшості видів колісної та гусеничної техніки росії. Тобто тепер ЗСУ зможуть наздоганяти окупантів, що біжать.

Крім західного ленд-лізу працює і "трофейний ленд-ліз" — до рук ЗСУ потрапляє все більше ворожої техніки.