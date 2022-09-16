ООН вже не просто стурбована? ЗМІ дізналися про реакцію на звірства росіян в Ізюмі

Цілком ймовірно, що члени ООН розслідуватимуть звірства росіян в Ізюмі

Напередодні у звільненому від російських окупантів Ізюмі знайшли масове поховання людей, яке вже назвали "другою Бучею". На черговий прояв звірств з боку росіян відреагували в Організації об'єднаних націй, зазначивши, що група зі спостереження за дотриманням прав людини збирається на Харківщину з перевіркою.

Як передає CNN, про це повідомило джерело в ООН на правах анонімності.

За словами представника ООН, цілком ймовірно, що це може бути група з розслідування воєнних злочинів. Однак станом на зараз їх конкретне призначення залишається незрозумілим.

Нагадаємо, що за попередніми даними масове поховання в Ізюмі налічує щонайменше 440 могил, з них приблизно 25 — належать українським військовим. У МВС повідомляли, що серед ексгумованих є загиблі зі слідами тортур та відрізаними вухами. Наразі усі ці сліди воєнних злочинів документуються українськими правоохоронцями.

Додамо, що Ізюм — це не єдине звільнене місто на Харківщині, де росіяни по-звірячому розправлялися з мирними українцями. Як розповів житель звільненої від окупантів Балаклії, ворожа армія у місті піддавала людей жорстоким тортурам — била струмом, відрізала частини тіла. Не церемонилися навіть з жінками, зокрема, якщо вони відмовлялися виконувати накази російських військових.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ на Харківщині захопили ворожих танків більше, ніж у всій армії Угорщини.