Деокупація продовжується: ЗСУ звільнили лівобережну частину Куп’янська

Місто повністю деокуповане та знаходиться під українським прапором

Увійшовши тиждень тому до Куп’янська, українські воїни продовжують розвивати контрнаступ у Харківській області, і сьогодні взяли під контроль і лівобережну частину міста.

Про це повідомляють у Twitter користувачі.

Повідомлення користувачів у Twitter

Також інформацію підтвердив командир підрозділу Kraken Сергій Величко.

"Тепер місто повністю деокуповане і знаходиться під українським прапором. Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола ", — написав він.

Повідомлення Величко про деокупацію

Крім того, про деокупацію лівобережної сторони говорять і дані картки Deepstatemap.

Карта Deepstatemap

Судячи з них, українські військові успішно форсували річку Оскол та повністю вибили окупантів із міста.

Ну і "вишенькою на торті" стали визнання терориста стрільця-гіркіна у тому, що рашисти "здали місто" — навряд чи йому можна не вірити.

Твіт гіркіна

Нагадаємо, що по мірі деокупації Харківської області відкриваються нові і нові звірства, які творили в регіоні російські фашисти.