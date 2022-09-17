Деокупація продовжується: ЗСУ звільнили лівобережну частину Куп’янська
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Місто повністю деокуповане та знаходиться під українським прапором
Увійшовши тиждень тому до Куп’янська, українські воїни продовжують розвивати контрнаступ у Харківській області, і сьогодні взяли під контроль і лівобережну частину міста.
Про це повідомляють у Twitter користувачі.
Також інформацію підтвердив командир підрозділу Kraken Сергій Величко.
"Тепер місто повністю деокуповане і знаходиться під українським прапором. Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола ", — написав він.
Крім того, про деокупацію лівобережної сторони говорять і дані картки Deepstatemap.
Судячи з них, українські військові успішно форсували річку Оскол та повністю вибили окупантів із міста.
Ну і "вишенькою на торті" стали визнання терориста стрільця-гіркіна у тому, що рашисти "здали місто" — навряд чи йому можна не вірити.
Нагадаємо, що по мірі деокупації Харківської області відкриваються нові і нові звірства, які творили в регіоні російські фашисти.