"Приймай новобранців, давидовичу": ЗСУ відправили "в гості до кобзона" ще 33 окупанти
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Рашистам не допомагають ні танки, ні БМП, на яких вони намагаються контратакувати
Незважаючи на постійний відступ під натиском ЗСУ, окупанти час від часу роблять спроби атакувати у відповідь, за ящо їх карають українські бійці.
Так, протягом доби 16 вересня українські воїни відбили дві подібні спроби ворога штурмувати свої позиції, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
Зазначається, що противник намагався просунутися за напрямками Правдино – Степова Долина та Архангельське – Іванівка.
В обох випадках, незважаючи на підтримку танка Т-72 та БМП-2, росіяни успіху не мали і, зазнавши втрат, відступили.
У свою чергу українські воїни вразили пункт управління ворога в Херсоні.
Крім того, українською авіацією завдано 15 ударів по розташуванню ворога, а ракетно-артилерійськими підрозділами — виконано 250 вогневих завдань, у тому числі по:
- районах зосередження живої сили та техніки поблизу Старої Збур’ївки;
- пункту управління, безпосередньо, в Херсоні;
- станції радіоелектронної боротьби у Новій Каховці;
- альтернативної понтонної переправи поблизу Садового.
Внаслідок атак українських воїнів росія втратила 33 солдати, 2 танки, 152-мм гаубицю "Мста-Б", 120-мм мобільний міномет та 9 одиниць авто-бронетехніки.
Радник голови МВС Антон Геращенко прокоментував у жартівливому стилі "людські втрати" нелюдів путіна.
Нагадаємо, що успіхи ЗСУ на фронті говорять самі за себе: під їхнім враженням кремлівський фюрер путін навіть почав замислюватися про переговори з Україною.