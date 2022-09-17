"Приймай новобранців, давидовичу": ЗСУ відправили "в гості до кобзона" ще 33 окупанти

Рашистам не допомагають ні танки, ні БМП, на яких вони намагаються контратакувати

Незважаючи на постійний відступ під натиском ЗСУ, окупанти час від часу роблять спроби атакувати у відповідь, за ящо їх карають українські бійці.

Так, протягом доби 16 вересня українські воїни відбили дві подібні спроби ворога штурмувати свої позиції, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що противник намагався просунутися за напрямками Правдино – Степова Долина та Архангельське – Іванівка.

В обох випадках, незважаючи на підтримку танка Т-72 та БМП-2, росіяни успіху не мали і, зазнавши втрат, відступили.

У свою чергу українські воїни вразили пункт управління ворога в Херсоні.

Крім того, українською авіацією завдано 15 ударів по розташуванню ворога, а ракетно-артилерійськими підрозділами — виконано 250 вогневих завдань, у тому числі по:

районах зосередження живої сили та техніки поблизу Старої Збур’ївки;

пункту управління, безпосередньо, в Херсоні;

станції радіоелектронної боротьби у Новій Каховці;

альтернативної понтонної переправи поблизу Садового.

Внаслідок атак українських воїнів росія втратила 33 солдати, 2 танки, 152-мм гаубицю "Мста-Б", 120-мм мобільний міномет та 9 одиниць авто-бронетехніки.

Радник голови МВС Антон Геращенко прокоментував у жартівливому стилі "людські втрати" нелюдів путіна.

Пост Антона Геращенка про втрати ворога

Повчальний приклад радника глави МВС до недбайливих солдафонів путіна

Нагадаємо, що успіхи ЗСУ на фронті говорять самі за себе: під їхнім враженням кремлівський фюрер путін навіть почав замислюватися про переговори з Україною.