Недовго плавав: ЗСУ на Півдні знищили "альтернативний флот" ворога і припинили його спроби відновити Антонівський міст

Протягом доби знищено 62 окупанти та п’ять одиниць його бронетехніки.

Українські воїни у південних регіонах країни продовжують допомагати побратимам на Сході знищувати російського ворога, завдаючи йому збитків у живій силі та військовій техніці.

Про це повідомили у Оперативному командуванні "Південь".

"Противник поступається позицією, втрачаючи тактично вигідне становище. Проте, не залишає спроб випробовувати на міцність наші підрозділи", — зазначають українські військові.

Так, в одній із спроб рашисти силами до взводу за підтримки двох танків Т-72 та іншої броньованої техніки намагалися штурмувати позиції українських воїнів, але безуспішно.

Втративши дві бойові машини десанту та третину живої сили підрозділу, ворог відступив, йдеться у повідомленні.

У той же час авіація Збройних сил України протягом бойового дня завдала 3 ударів по російським окупантам. Внаслідок ударів армія путіна втратила 2 безпілотні літальні розвідники оперативно-тактичного рівня.

У свою чергу, ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було виконано понад 320 вогневих завдань.

Завдяки діям українських військових забезпечено вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів та передислокації; пунктів базування та управління ворожих підрозділів.

"В результаті чого в окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних здібностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися відремонтувати. А також ліквідовано одну одиницю альтернативного флоту — баржу, за допомогою якої вони намагалися доставляти озброєння та техніку ", — пояснили в ОК "Південь".

Продірявлене "суденце" знищено разом із навантаженою військовою технікою та супровідним персоналом.

"Загалом підтверджені втрати ворога становлять 62 солдати та 5 одиниць броньованої техніки", — додали в Оперативному командуванні.

У соціальних мережах українці показують, чому ЗСУ практично непереможні – адже вони мають засоби для того, щоб "закидати ворога квітами" (півонами).

ЗСУ "закидають ворога квітами"

Крім того, у хід йде "страшна сила" – краса.

"Таємна зброя" ЗСУ

Нагадаємо, що напередодні ЗСУ відправили "в гості до кобзону" 33 окупанти.