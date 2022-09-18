Росіяни безладно атакують на Донбасі, намагаючись утримати Лиман: свіжі карти боїв

Окупанти поступово слабшають на багатьох напрямках фронту

Російські загарбники продовжують наступати під Донецьком та Бахмутом, хоча ці дії є безглуздими. Більш логічним було б зосередитися на захисті від контрнаступів ЗСУ, але, цілком імовірно, що противнику не вистачає й без того обмежених резервів, аби правильно вести бої. Якщо так продовжиться і далі, то для українських захисників не складе особливих труднощів повністю звільнити Харківщину і серйозно просунутися в Луганській області.

Як зазначають фахівці Інституту вивчення війни (США) у свіжому зведенні, наші захисники вже зайняті саме цим — розширюють свої позиції на схід від Оскола та на північ від річки Сіверський Донець. Цілком імовірно, що ЗСУ намагаються створити оточення для росіян, які продовжують утримувати контроль над Лиманом. Подальше наше просування допоможе відкрити додаткові підходи до Лисичанська та Сєвєродонецька.

Також тривають серйозні бої на Херсонському напрямку, міцніє підпільна боротьба з окупантами, про що свідчить регулярна "бавовна", яка відбувається на військових базах росіян та їхніх командних пунктах.

Карта боїв в Україні 18 вересня

Харківщина та околиці

Українські військові продовжують поступово просуватися на північно-західному та південно-західному напрямку від Лиману. На це вказують відео з підняттям синьо-жовтого прапора над Щуровим, що дуже близько до Лимана (6 км). Ведуться бої за Олександрівку та Ярове.

Карта боїв у Харківській області 18 вересня

Триває переміщення техніки та ситуативні обстріли позицій з обох боків уздовж берегів Осколу на Харківщині. Повідомлялося про потрапляння під російський артилерійський вогонь селища Дворічна, що за 17 км від Куп’янська. Цілком імовірно, що ЗСУ готуються в цьому районі до чергової контратаки.

Донбас

Як уже згадувалося, росіяни продовжують витрачати сили на захоплення дрібних населених пунктів на Донеччині, а не зосереджуються на обороні від контратак українських військових. Тим часом ЗСУ відзвітували про відбиті спроби наступів під Бахмутом, Авдіївкою та Донецьком. Велися бої під Соледаром.

Карта боїв на Донбасі 18 вересня

Також триває обстріл мирної інфраструктури з боку загарбників. Напередодні росіяни обстріляли Слов’янську ТЕЦ, внаслідок чого сталася пожежа, яка пошкодила об’єкт. Через вогонь по Миколаївці було пошкоджено лінії водопостачання, через що селище залишилося без води.

При цьому бойовики "ДНР" продовжують звинувачувати саме Україну в тому, що вона стріляє по Донецьку, у тому числі по "адмінбудівлям". Лише за 17 вересня через артилерійський вогонь містом загинуло четверо людей і ще вісім отримали поранення. Підтвердженням того, що Донецьк обстрілюється українськими, а не російськими військовими для створення картинки, немає.

Південь України

Те, що відбувається на Херсонщині, продовжує бути покритими легким флером таємниці, адже ЗСУ намагаються не розкривати зайвих деталей свого просування в цьому регіоні. Росіяни тим часом продовжують втрачати понтонні переправи — як у Садовому (17 км від Херсона), а також станції радіоелектронної боротьби — напередодні знищено у Новій Каховці. Українські захисники також завдали удару зосередженню сил ворога в Старій Збур’ївці.

Карта боїв за Херсон 18 вересня

Цілком імовірно, що росіяни шукають додаткові шляхи відступу, намагаючись відновити переправу поряд із Каховською ГЕС та іншими місцями через річку Дніпро. Загалом найактивнішими напрямками на півдні є північно-західні околиці Херсона, український плацдарм на берегах Інгульця та південні території кордону Херсонської та Дніпропетровської області в районі Високопілля.

За попередню добу росіяни намагалися атакувати Степову Долину та Сухий Ставок. Втім, ворогові вдається лише лякати мирне населення за допомогою артилерії — ЗСУ ж відбили всі атаки.

На окупованих територіях Запорізької області не відбувалося наземних атак, проте на захід від Гуляйполя росіяни вели безладний артилерійський вогонь, влучаючи по мирній інфраструктурі інших населених пунктів та залякуючи українців. У той же час вони продовжують втрачати важливі логістичні шляхи в регіоні, у тому числі залізничні.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими успіхами можуть похвалитися українські захисники на півдні за останню добу. Без додаткових ворожих втрат тут не обійшлося.

Також ми писали, що росіяни на деяких напрямках фронту починають добровільно здаватися в полон. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.