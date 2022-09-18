Обстріл посланця Папи Римського, проблеми росії в морі - 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Поки весь світ шокований жахами, що поступово відкриваються у звільненому Ізюмі Харківської області, росія продовжує свою агресію проти України.

"Телеграф" зібрав останні цікаві новини на ранок неділі, 18 вересня.

Жахи в Ізюмі

Станом на минулий вечір в Ізюмі на Харківщині ексгумували 59 тіл, з них 26 жінок, 16 цивільних чоловіків та 17 військових. У більшості наявні сліди насильницької смерті, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук додає, що деякі тіла вже ідентифіковані, а їх родичів — проінформовано.

Підтримка України

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав президентові рф володимиру путіну під час саміту Шанхайської організації співпраці в Узбекистані, що зараз не час для війни: "Сьогоднішня епоха — не епоха війни, і ми багато разів говорили з вами по телефону на тему, що демократія, дипломатія та діалог — це всі речі, які стосуються світу… У нас обов'язково буде можливість обговорити, як ми можемо стати на шлях миру найближчими днями".

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас стверджує, що росія погрожує світові голодом та ядерною катастрофою, веде енергетичну війну, і тому "не можна поступатися рф навіть на дюйм".

Тим часом після довгих вагань уряд Німеччини задовольнив запит України на постачання додаткового артилерійського озброєння, — 18 систем RCH-155 вартістю 216 млн євро. Перші з них будуть готові до відправлення не раніше як за 30 місяців.

В Україні обстріляли посланця Папи Римського

Кардинал Конрад Краєвський доставляв гумдопомогу на Запоріжжі, їхав у супроводі католицького та протестантського єпіскопів та військового по селам поруч з лінією фронту.

Першу точку група успішно проїхала, але біля другої потрапила під обстріл. На щастя, ніхто не постраждав. Це вже була четверта місія Краєвського в Україні з початку вторгнення.

Повернення Криму

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що Крим буде деокуповано, і не виключено, що це буде зроблено дипломатичним шляхом.

"Немає іншого шансу, просто немає виходу, треба деокуповувати територію. Так може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом", — розповів він в інтерв’ю Reuters.

Ситуація в Чорному морі

Через шторм рф довелося мінімізувати зосередження сил в морі, наразі там лише один ракетоносій з 8 "Калібрами" на озброєнні та 3 великих десантних кораблі, повідомляє оперативне командування "Південь".

Оперативно слідкувати з обстановкою на фронті можете також в нашій онлайн-трансляції за посиланням — Війна — день 207: ЗСУ звільняють Україну, розкриваються нові звірства окупантів.