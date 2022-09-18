Зеленський натякнув на черговий наступ української армії: подробиці (відео)

Глава держави прокоментував "затишшя" на фронті

У неділю, 18 вересня, на 207-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський розповів, що йде підготовка до чергового наступу українських військ.

Про це він розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні до нації, повідомляє офіційний сайт Офісу президента. Глава держави зазначив, що на фронті зараз не затишшя, а йде підготовка до визволення українських територій.

"Ізюм, Балаклія, Купʼянськ і Харківщина загалом – міста й громади, які ми звільнили. Ці слова звучать зараз. Звучать усюди. Маріуполь, Мелітополь і Херсон – також звучать, але звучатимуть іще частіше й гучніше, коли ми їх звільнимо. Донецьк, Горлівка та Луганськ – і вони звучатимуть. Джанкой, Євпаторія, Ялта – і вони також. Обов’язково. Про чуже ми не говоримо. Звучать тільки наші слова, українські слова.

Можливо, зараз комусь із вас здається, що після низки перемог ми маємо певне затишшя. Але це не затишшя. Це підготовка до наступної низки. До наступної низки дуже важливих для нас усіх слів, які обовʼязково мають звучати", — заявив Зеленський.

Раніше Зеленський розповів про найрозумніших росіян. Напередодні президент України прокоментував звірства окупантів, які випливли після звільнення частини Харківщини.