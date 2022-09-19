росія атакувала критичну інфраструктуру: під удар могла потрапити АЕС (відео)

Ворог намагається налякати українців нічними ударами по важливих об’єктах

Російські окупанти зазнаючи невдач на фронті, обстрілюють не лише позиції українських військових. Вони атакують об’єкти критичної інфраструктури. Вночі потужні вибухи чули як у Запоріжжі, так і на Дніпропетровщині. Під ударом ворога також могла опинитися Південноукраїнська АЕС у Миколаївській області.

Удар по Запоріжжі підтвердив голова ЗОВА Олександр Старух. Він зазначив, що відомо про вісім влучень по обласному центру і що попередньо метою росіян стали об’єкти критичної інфраструктури. Одразу після вибухів у Запоріжжі у деяких районах були перебої з електроенергією.

В.о. мера міста Анатолій Куртев додав, що удар припав на два інфраструктурні об’єкти. Кількість постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.

Вибухи на Дніпропетровщині поки що офіційно не коментували. Про вибухи повідомляли з Нікополя, який росіяни атакують майже щоночі, та з Павлоградського району. Природа звуків точно не встановлена.

Також повідомляється про обстріл росією Миколаєва та області. Місцеві телеграм-канали пишуть про влучення в Південноукраїнську АЕС. За їхніми даними, є пошкодження комунікації, але критичні об’єкти не постраждали. Про ризик ударів росії по ядерних електростанціях напередодні попереджали в українській розвідці.

Південноукраїнська АЕС на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на півдні України ЗСУ знищують окупантів та їхню техніку, а на Харківщині вдалося отримати цінний військовий трофей.