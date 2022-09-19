Шквал обстрілів, "бавовна" та новий контрнаступ: 5 новин, які ви могли проспати

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

На ранок понеділка, 19 вересня, окупанти замерли через шквал "бавовни", у той час як українці навпаки збадьорилися через анонс нового контрнаступу.

"Телеграф" зібрав головні новини вечора і ночі, які ви могли пропустити.

Нічні обстріли

Вночі чули вибухи у Миколаєві і області, попередньо могли влучити і в Южноукраїнськ, де знаходиться атомна електростанція.

Також двічі чули вибухи в Запоріжжі. Як повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, в місті козацької слави під удар потрапили щонайменше два об'єкти інфраструктури.

Крім того, гучно було у Нікопольському районі Дніпропетровщини, ворог стріляв із важкої артилерії та "Градів".

Нова фаза війни в Україні

Війна росії проти України перебуває в новій фазі, коли українські сили захопили стратегічну ініціативу, вважає генерал США Марк Міллі.

За його словами, війна зараз йде "не надто добре" для рф, і поки ще незрозуміло, як агресор відреагує на невдачі в Україні.

Можливість нового контрнаступу ЗСУ

Тимчасове "затишшя" на фронті є підготовкою українських військових до звільнення ще низки окупованих міст, — про це у нічному зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Це не затишшя. Це підготовка до наступного ряду, наступного ряду дуже важливих для нас усіх слів, які обов'язково повинні звучати, бо Україна має бути вільна", — сказав верховний головнокомандувач.

Говорити не можна, воювати

Генсек ООН Антоніу Гутерреш вважає, що за поточних умов складно провести переговори президентів володимира путіна та Володимира Зеленського. Він стверджує, що готовий надати "добрі послуги" для сприяння переговорам, проте "ми все ще далекі від цієї можливості".

Невдачі окупантів

Минулої ночі у Сватовому на Луганщині у будівлі автостанції, яка була готелем для російських військових, пролунав вибух, — внаслідок інциденту загинули сотні ворожих солдатів, повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У Мелітополі ввечері пролунав потужний вибух, російська ФСБ хотіла ліквідувати колаборанта-поліцейського Дениса Стефанкова, інформує мер Іван Федоров.

Також через шторм росія досі не може тримати в Чорному морі багато кораблів, тож на озброєнні в неї там, як і вчора, всього 8 ракет типу "Калібр", пише ОК "Південь".

Оперативно слідкувати за всіма подіями на фронті також можна за допомогою нашої онлайн-трансляції: Війна — день 208: ЗСУ готуються до нового наступу, а в тилах росіян вибухи.