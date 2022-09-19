Українська армія наступає, але росіяни продовжують атаки на одному напрямку: актуальні карти

Ворог намагається збудувати нові лінії оборони

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію України та атакувати на лінії фронту. Штурми зафіксували у Бахмутському районі на Донеччині. Цей напрямок єдиний, де ворог намагається наступати.

Про відбиття штурму росіян на Миколаївку другу, Веселу Долину та Бахмут повідомляє Генштаб ЗСУ. Аналітики Інституту вивчення війни тим часом зазначають, що російські окупанти серйозно зміцнили оборону в Херсонській області і, ймовірно, хочуть уникнути втечі, як було в Харківській області. Передбачається, що відхід намагаються зробити контрольованішим.

На думку експертів, втрати росії в техніці та живій силі останнім часом у боях за схід України є величезними, особливо на території контрнаступу в Харківській області. У Херсонській області контрнаступ також просувається, і ворог намагається сповільнити його та відступає на більш захищені позиції.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На лінії українського контрнаступу бої продовжуються — українські військові закріплюють позиції та відбивають атаки окупантів. Також триває обстріл звільнених населених пунктів з боку Росії. Бої йдуть у районі річки Оскіл. Зазначається, що перш ніж розпочати визволення Луганської області, необхідно звільнити від росіян Лиман. Російські окупанти тим часом намагаються вибудувати лінію оборони у Сватовому, Троїцькому, Рубіжному та Попасній.

Окупанти продовжують атаки по лінії фронту у Харківській та прилеглих до кордону областях.

Карта боїв у Харківській області

Донецька область

Російські війська продовжують атакувати Бахмут та населені пункти в районі, а також обстрілювати з артилерії лінію фронту. Генштаб відзначив обстріли Авдіївки та Вугледара, поряд із ударами по інших населених пунктах. Також повідомляється, що в Україну продовжують кидати росвійська, зібрані із ув’язнених.

Карта боїв на Донбасі

Південь України

Ворог втрачає тактично значущі позиції на Херсонщині, але намагався напередодні атакувати. Зазначається, що росіяни можуть вибудовувати лінію оборону на східному кордоні Херсонської області і чекають на наступні ЗСУ на південь від Дніпра. Українські військові продовжують атакувати логістичні канали росіян, заважаючи постачанню та постачанню техніки, палива та цілячись у командні пункти. Серед окупантів через контрнаступ на півдні зростає напруженість.

Місця боїв у Херсонській області відзначаються такі: на північний захід від Херсона, біля річки Інгулець та на південь від кордону з Дніпропетровщиною в районі Високопілля. В останньому місці, за даними Генштабу, зафіксовано обстріли, як і в інших місцях — лише 18 населених пунктів на цьому напрямі.

У Запорізькій області наземні атаки не зафіксовано. Окупанти заявляють про завдання ударів у тил їхньої армії.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська армія завдала кількох ударів по позиціях росіян на півдні України. Президент України Володимир Зеленський прокоментував тимчасове "затишшя" на фронті — про що говорив лідер держави у добірці головних новин на ранок понеділка від "Телеграфа".