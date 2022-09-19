росія в Україні втрачає все більше літаків — у британській розвідці назвали дві причини

Російська авіація в Україні часто "приземляється" силами ЗСУ

Російські війська продовжують втрачати в Україні не лише своїх солдатів і техніку, залишену на позиціях під час відступу, а й літаки та безпілотники. Британська розвідка оцінила зростання втрат росії у чотири літаки за останні дні, а також припустила, чому так відбувається.

Ризик за підтримки наземних операцій, на думку британських спецслужб, є однією із причин втрат літаків. Український наступ продовжується і російські пілоти намагаються забезпечити підтримку своєї армії. Другою причиною названо, що російські пілоти не встигали відстежувати лінію фронту і летіли фактично "наосліп", не знаючи військової ситуації.

Зазначається, що літаки потрапили до більш щільних зон роботи сил ППО. Саме те, що росія не має переваги у повітрі, британська розвідка називає одним із найважливіших чинників, який є основою вразливості оперативного плану окупантів в Україні.

Зазначимо, що за даними Повітряних сил армії України, окупанти за останні п’ять днів недорахувалися трьох Су-25, трьох Су-24, двох вертольотів Ка-52, семи безпілотників. Загальні втрати ворога за час вторгнення склали 251 літак, 217 вертольотів та 920 безпілотних літальних апаратів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно з картами бойових дій, окупанти на Херсонщині намагаються підготувати більш організований відступ ніж у Харківській області, де вони зазнали серйозних втрат.