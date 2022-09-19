Чи зможе Україна "відбиватися" від російських ракет, і коли: прогноз від Олега Жданова

Військовий експерт пояснив "Телеграфу", чому путін зараз активізував атаки саме на інфраструктуру

На сьогоднішній день на жаль поки що Україна ніяк не може 100%-во протидіяти ракетним обстрілам з боку росії та ураженню об'єктів інфраструктури. Ситуацію може на краще змінити постачання країні протиракетних комплексів нового покоління з-за кордону.

Про це в коментарі Телеграфу розказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов, аналізуючи постійні ракетні загрози від рф та обстріли української інфраструктури, в тому числі критичної.

"За великим рахунком на сьогодні — ніяк (не можемо ефективно протидіяти цим атакам, — авт.). Справа в тому, що наша система протиповітряної оборони частково спроможна перехоплювати ці ракети. Скажу так: путін продовжить ці обстріли, а зараз ще буде певна ескалація, тому що він підвищує ставки. Він не може ескалувати ситуацію на фронті (у нього не має сил і засобів). Тож путін наразі буде наносити ракетні удари по критичній інфраструктурі. По прикладу ракетного удару по Південноукраїнській атомній електростанції", — сказав він.

Експерт додав також, що зараз захиститися Україна може в межах наших військових можливостей, "коли ми побачимо цю ракету, і у нас буде час на реагування, щоб спробувати її збити".

"Загалом же питання можна було б вирішити, якби нам надали протиракетні комплекси. Як варіант — ізраїльські. Якщо, до речі, на кожний об'єкт поставити по батареї "Залізного куполу", то — так, один об'єкт цей комплекс може захистити. Як раз в радіусі 15 квадратних кілометрів він більш менш захищає з вірогідністю майже 90%. Але нам треба взагалі створювати повітряну ракетну оборону. Проте для цього потрібні такі комплекси, як NASAMS, IRIS-T, Patriot, THAAD. Однак, бачте, на сьогодні зокрема щодо американських комплексів Patriot і THAAD взагалі не йде мова. От, сьогодні після обстрілу АЕС з'явилося повідомлення, що перші два комплекси NASAMS прийдуть тільки протягом 1-2 місяців. Ми ще місяць-два повинні будемо якось терпіти або вправлятися власними силами", — прогнозує Олег Жданов.

Водночас він зазначає, що іноді, коли умови застосування ракет з боку росії менш підготовлені, то в України бувають шанси. Коли ПРО (або ППО) збиває 5 з 5 або 4 з 5 ракет (чи дві з трьох).

"Бувають такі для нас, я б сказав, позитивні моменти. Але десь у 50% випадків все одно ми не можемо впоратися з ракетним ударом", — підсумував полковник запасу ЗСУ.

Нагадаємо, вночі 19 вересня рф обстріляла Південноукраїнську АЕС у Южноукраїнську в Миколаївській області.

Як повідомляв "Телеграф", після низки провокацій рф довелося відключати всі енергобоки ЗАЕС, станцію зупинено.